Reforma laboral: el Gobierno quita el artículo sobre las licencias por enfermedad

Las objeciones de bloques dialoguistas y aliados políticos se impusieron. El Gobierno nacional accedió a eliminar el polémico artículo 44 de la ley de reforma laboral que reduce los salarios por licencias médica.

A pesar de los primeros intentos del oficialismo y la mesa política por mantenerlo en el texto -con promesa de atenuarlo en la reglamentación de la ley-, el contundente rechazo de los opositores cercanos al Gobierno y la posibilidad de que la ley fracase hoy en la Cámara de Diputados, obligó a los libertarios a acceder a la eliminación del ítem.

"Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades. Tuvimos un error, lo reconozco", había admitido Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario del Senado, en la noche de este lunes.

Con este cambio, el proyecto deberá volver al Senado para su tratamiento definitivo, lo que se espera que sea el 27 de febrero. Mientras, Diputados prevé darle dictamen de comisión hoy a la iniciativa y votarla en el recinto mañana. El plazo de tiempo es muy acotado para los libertarios si es que quieren cumplir con la meta del presidente Javier Milei, de mostrar la reforma laboral hecha ley en el Congreso cuando abra el período ordinario el 1 de marzo.

La baja del ítem

De cara al tratamiento del proyecto en la Cámara baja, el jefe de la bancada de diputados del PRO, Cristian Ritondo, sostuvo desde su cuenta de X que "la mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44".

Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, adelantó también por redes que los diputados de los bloques Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca "no van a votar el art. 44 (Modificación del art. 208 LCT)".

"Accidentes y enfermedades inculpables. Remuneraciones al 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo. Nadie elige accidentarse o enfermarse", manifestó Sáenz en su cuenta de la red X.

"No angustiar a los trabajadores"

Y agregó: "Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores".

En la misma línea se pronunció Oscar Zago, diputado cercano al bloque de La Libertad Avanza: "Hay artículos que se aprueban con una velocidad admirable… casi tanto como el silencio posterior", deslizó en X.

Y remarcó que "la reforma laboral necesita modernización urgente y el MID va a acompañar, siempre y cuando se elimine el artículo 44. Modernizar no es votar a libro cerrado".

En la vereda de enfrente, el ministro de Salud de la gestión bonaerense de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak, se refirió al tema y advirtió que "uno de los principales problemas epidemiológicos en Argentina y el mundo son las enfermedades crónicas".

"Requieren controles, cuidados y tratamientos continuos y a tiempo. Si la reforma laboral saca ese tipo de licencias y descuentan del sueldo cuando tenés que cuidarte, va a generar un inmenso aumento de la morbimortalidad", advirtió en X.