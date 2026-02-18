Pavicei rechaza flexibilizar la alcoholemia: "No permitiremos que se juegue a la ruleta rusa en las calles"

En medio del debate abierto en la ciudad de Salta sobre la posibilidad de modificar el esquema de alcoholemia cero para permitir hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre al conducir, la asociación Pavicei ratificó su postura en defensa de la normativa vigente y anunció una conferencia de prensa para visibilizar su posición ante la sociedad: "No permitiremos que se juegue a la ruleta rusa en nuestras calles", expresaron en un comunicado.

Para Pavicei, la efectividad de la Ley N° 7846/14 no es una cuestión de opinión, sino de estadística pura. Según el comunicado, desde la implementación de la tolerancia cero, Salta ha logrado una reducción drástica en la siniestralidad fatal: En 2015, la provincia registró 264 víctimas viales. En 2025, la cifra descendió a 130 víctimas.

Este descenso de más del 50% en las muertes es atribuido directamente a la "disociación de conductas".

"A favor de la vida"

La asociación sostiene que la ley ha cumplido un rol pedagógico clave: el ciudadano ya no especula con "cuánto puede tomar", sino que elige un transporte alternativo o un conductor designado. "El objetivo es separar el acto de beber del acto de conducir; nuestra lucha no es contra el consumo, sino a favor de la vida", aclararon.

Desde el punto de vista científico, el organismo recordó que el alcohol es un depresor que anula capacidades críticas incluso en dosis mínimas. Entre los efectos mencionados se destacan el aumento del tiempo de reacción, lo que implica un retraso crítico entre la detección de un peligro y el frenado. Las alteraciones sensoriales, o el llamado "efecto túnel" y la vulnerabilidad al deslumbramiento. Y la falsa confianza, una percepción distorsionada que lleva a tomar decisiones de alto riesgo.

Argumento jurídico

Uno de los puntos más sólidos del comunicado es el sustento legal basado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Pavicei invoca la doctrina del "cliquet" (trinquete), que establece que en materia de Derechos Humanos -como lo es el derecho a la vida y la salud- no se puede retroceder una vez que se ha alcanzado un estándar de protección superior.

"Cualquier intento de flexibilizar los límites actuales invalidaría el esfuerzo operativo y preventivo de la última década", afirmaron, señalando que la ley es una garantía constitucional que el legislador no puede degradar por presiones económicas.

"No culpen a la ley..."

La nota también responde directamente al sector bodeguero. Pavicei calificó de "engaño" vincular la crisis de ventas de vino con la ley de tránsito. Como contraejemplo, citaron el caso de San Juan, provincia que no adhirió a la tolerancia cero y que, sin embargo, ha sufrido caídas similares en sus índices comerciales, lo que demuestra que el problema responde a factores económicos generales. "La rentabilidad no puede medirse en litros si el precio es la vida humana", concluye el texto, instando a los legisladores salteños a priorizar el bien común por sobre los intereses corporativos.

La asociación invita a los empresarios a realizar un análisis honesto de su situación económica sin "engañar a una ciudadanía cuya vida merece ser cuidada". El mensaje final es una advertencia a la clase política: cualquier marcha atrás en esta normativa será leída como un desprecio por la vida humana en favor de la rentabilidad privada.

"La Ley de Tolerancia Cero no es una medida contra una industria, sino una medida a favor de la vida", expresaron en el documento.

Por último, Pavicei le dirigió un mensaje a los legisladores y sociedad en general: "Instamos a no ceder ante presiones que buscan priorizar intereses económicos sobre la salud pública. Los familiares de víctimas viales sabemos que estas muertes son evitables. No permitiremos que se juegue a la ruleta rusa en nuestras calles regresando a legislaciones obsoletas y peligrosas", cierra el comunicado que cuenta con la adhesión de la Comisión Federal de Familiares de Víctimas de Tránsito de la República Argentina.

Conferencia de prensa

Bajo el lema "En Defensa a la Ley de Tolerancia Cero", este miércoles, a las 9:30, Pavicei realizará una conferencia de prensa. La cita es en el Centro Cívico Municipal, en el Teatro Cubo, donde referentes de la organización, familiares de víctimas viales y especialistas en seguridad vial expondrán argumentos técnicos y testimoniales para sostener la continuidad de la política de tolerancia cero.