Capacitan en análisis de obra y acompañamiento de artistas

El Museo de Arte Contemporáneo de Salta invita a participar del Taller de Análisis de Obra y Acompañamiento de Artistas, una propuesta intensiva pensada para creadoras y creadores en distintas etapas de su práctica que deseen profundizar en el análisis de obra, el desarrollo conceptual, la escritura sobre sus propios procesos y el intercambio crítico colectivo.

Coordinado por Guad Creche y Josefina Labourt, el taller se desarrollará entre febrero y abril de 2026 bajo una modalidad híbrida, que combina encuentros presenciales en el MAC con instancias virtuales sincrónicas a través de Google Meet.

La metodología propone trabajar con producciones de les participantes, ejercicios de lectura y observación, análisis grupal y herramientas que permitan pensar la práctica artística de manera situada y reflexiva.

Los encuentros presenciales se realizarán el viernes 27, sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, de 15 a 20, en el Museo de Arte Contemporáneo, Zuviría 90. El cupo es reducido, de 6 a 10 participantes, para garantizar un espacio de trabajo personalizado y de intercambio profundo.

El arancel consta de dos cuotas de $140.000 cada una (febrero y marzo).

Para informes e inscripción, comunicarse al 3875610354 o completar el formulario de Google Forms disponible en el perfil del museo.

Una invitación a detenerse, mirar la propia obra con nuevas herramientas y fortalecer procesos en diálogo con otres artistas, en un espacio de acompañamiento y pensamiento colectivo.