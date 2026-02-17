Gimnasia y Tiro inicia hoy la Liga Nacional de Vóley Femenino

Gimnasia y Tiro volverá a competir a partir de mañana en la Liga Nacional de Vóley Femenino, cuando en Mendoza enfrente a a su par tucumano de Mopnteros, por la segunda división del vóley argentino.

El equipo dirigido por Juan Ulloa afrontará este nuevo desafío con la ilusión intacta y la ambición de igualar o superar lo conseguido la temporada pasada, cuando Gimnasia se metió entre los ocho mejores equipos del país, en un certamen durísimo y de máxima competencia.

Cabe destacar que la base de este plantel en crecimiento y competitivo está formada por jugadoras surgidas en Gimnasia y Tiro, que crecieron defendiendo estos colores, acompañadas por tres refuerzos de Chaco y Tucumán que llegan para aportar jerarquía y fortalecer un grupo que siempre es protagonista en el vóley salteño.

El equipo salteño

El conjunto de Gimnasia y Tiro estará integrado por Valeria Camors, Ana Rada, Lourdes Martos, Luciana Ramos, Sol Vucerakovich, Agustina Ojeda, Daira Gordon, - Valentina Lopez, Ángeles Cejas, Antonella Ramos, Russell Aguilar, Agustina Gallardo, Lorena Jovanovic, Yulia Nahas y Camila Rodriguez.

Fixture de la fase Regular

1° Fecha: miércoles 18 (9.00hs)

Gimnasia y Tiro vs Monteros de Tucumán

2° Fecha: jueves 19 (11.00hs)

Gimnasia y Tiro vs Ciudad de Nievas Jujuy

3° Fecha: viernes 20 (9.00hs)

Gimnasia y Tiro vs Glorias Bs As

4° Fecha: sábado 21 (18.00hs)

Gimnasia y Tiro vs San Martín de Formosa

5° Fecha: domingo 22 (18.00hs)

Gimnasia y Tiro vs Almafuerte L. Varillas

6° Fecha: lunes 23 (20.00hs)

Gimnasia y Tiro vs GMS Pacífico Mendoza

7° Fecha: martes 24 (18.00hs).

Gimnasia y Tiro vs Unión Santa Fe.

Cómo se juega y las zonas

Cabe destacar que los 16 equipos participantes fueron divididos en dos zonas de 8. Los 4 mejores de cada una, jugarán el Play Off, mientras que el resto, la Permanencia.

En la zona 1 estarán Tucumán de Gimnasia, Brujas de Misiones, Universitario de Córdoba, Regatas, San José, Municipalidad de San Martín, Banco Santa Fe, y Selección Argentina juvenil.

Por otra parte, en la zona 2 estarán Unión de Santa Fe, Gimnasia y Tiro de Salta, Glorias, CGSM Pacifico, Ciudad de Nieva, Almafuerte, Monteros Vóley, y San Martín de Formosa.