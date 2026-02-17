PUBLICIDAD

Estados Unidos
Salra
Chicoana
Mauricio Macri
Reforma laboral
Femicidio en campo quijano
Perú
Fin de semana largo
Summer Cup
Copa Argentina
Salta

Reforma laboral: Sáenz se sumó al rechazo del artículo 44 que propone cambios en licencias por enfermedad

El mandatario salteño confirmó que bloques federales no acompañarán el punto que modifica la Ley de Contrato de Trabajo. El debate continuará este miércoles en comisión. El Gobierno nacional evalúa retirar el artículo o tratarlo por separado.
Martes, 17 de febrero de 2026 18:25
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tomó posición en el debate por la reforma laboral y anunció que los diputados de los bloques Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no acompañarán el artículo 44 del proyecto, que introduce cambios en el régimen de remuneraciones por accidentes y enfermedades inculpables.

A través de un mensaje público, el mandatario cuestionó el alcance de la modificación al artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé pagos del 50% o 75% del salario según el caso para trabajadores que deban ausentarse por motivos de salud.

“Los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44 (Modificación del art. 208 LCT). Accidentes y enfermedades inculpables. Remuneraciones al 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo”, expresó en su cuenta de X.

Críticas al impacto sobre los trabajadores

Sáenz sostuvo que el cambio implicaría un retroceso en la protección laboral y advirtió sobre el efecto que podría generar en el clima social.

“Nadie elige accidentarse o enfermarse”, afirmó. Y agregó: “Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”.

Sus declaraciones se inscriben en un escenario de fuerte discusión política y sindical, donde distintos sectores plantearon objeciones a ese punto específico del proyecto.

Cómo sigue el trámite legislativo

El tratamiento de la reforma continuará este miércoles con el debate en comisión, instancia en la que se buscará emitir dictamen para habilitar su discusión en el recinto. La sesión en Diputados está prevista para el jueves 19, en una jornada que se anticipa clave para el futuro de la iniciativa.

En paralelo, fuentes parlamentarias indicaron que el Gobierno nacional argentino ya evalúa eliminar el artículo 44 del texto o bien tratarlo en una norma aparte, ante la resistencia que generó tanto en sectores políticos como gremiales.

 

