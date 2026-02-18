Oportunidad única en Salta: autos y camionetas Fiat con adjudicación directa y sistema llave por llave

En diálogo con El Tribuno, Emilio Ibarra, asesor de confianza de Fiat Fadua, confirmó que febrero sigue con oportunidades únicas para quienes sueñan con su vehículo propio.

“Se están terminando las adjudicaciones pactadas, así que queremos que todos los salteños puedan aprovechar esta posibilidad de llegar a su cero kilómetro. Hoy estamos ofreciendo la mayoría de los vehículos con adjudicación pactada en cuota número 2, sin sorteo y sin licitación”, explicó.

La propuesta incluye cupos limitados y beneficios especiales por el cierre del mes de Carnaval. Según detalló, quienes lleguen a la cuota 2 y aporten un 20% o 30% del valor podrán acceder directamente a su unidad.

Los autos más vendidos del país, con entrega directa

Entre las opciones destacadas se encuentran los modelos más elegidos del mercado argentino:

Fiat Cronos: el “Rey del Mercado”. Es el auto número uno en patentamientos en Argentina y el corazón productivo de la planta de Córdoba. Se destaca por su relación precio-producto y su amplio baúl. Adjudicación pactada en cuota 2 con el 20%.

Fiat Pulse: el SUV que revolucionó el segmento por su tecnología y diseño moderno.

Adjudicación pactada en cuota 2 con el 30%.

Fiat Mobi: el referente del ahorro. Ágil, fácil de estacionar y con consumo mínimo, ideal como primer 0km.

Adjudicación pactada en cuota 6 con el 30%.

Fiat Argo: diseño deportivo y confort, el hatchback preferido por quienes buscan un estilo juvenil. Adjudicación pactada en cuota 2 con el 30%.

También camionetas con oportunidad única

La promoción no se limita a autos. Fiat Fadua también ofrece camionetas con adjudicación pactada en cuota 2: Fiat Strada

Fiat Toro que por primera vez cuenta con adjudicación pactada en cuota 2 y la posibilidad de acceder con un 30%.

Fiat Titano

“Todo aquel que llegue a cuota 2 y aporte un 20% o 30% tendrá adjudicación directa de su vehículo 0km. Además, puede entregar su usado mediante el sistema llave por llave”, explicó Ibarra.

Asesoramiento personalizado y test drive

Desde el concesionario oficial garantizan asesoramiento personalizado. Los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 3874148030 o llamada perdida para coordinar una cita en el concesionario o incluso recibir asesoramiento en su domicilio con prueba de manejo sin compromiso.

“Invitamos a toda aquella persona que quiera cumplir el sueño del 0km a que se comunique. Estamos cerrando el mes con cupos limitados”, finalizó.