VIDEO. Jetour desembarcó en Salta con promociones exclusivas y fuerte apuesta al mercado del noa

El mercado automotriz del NOA suma un nuevo protagonista. Este martes 18 de febrero, en horas de la mañana, JETOUR abrió oficialmente su espacio en avenida Paraguay 2200, en pleno núcleo automotriz de la capital salteña, donde competirá directamente con las grandes terminales ya posicionadas.

La inauguración comenzó con una bendición religiosa en la que se pidió prosperidad para el nuevo emprendimiento y para todas las personas que trabajen y visiten el lugar. Tras la oración y el tradicional corte de cintas, quedó formalmente habilitado el salón de ventas.

Una apuesta estratégica para el norte

Juan Alexander, socio de SINO Motors, destacó que la apertura es el resultado de un proceso de planificación y expansión regional.

“Es la culminación de bastante tiempo de trabajo. Ya tenemos presencia en Jujuy y ahora llegamos a Salta con Jetour. Próximamente también incorporaremos Baic en la provincia”, explicó.

El empresario subrayó que la elección de avenida Paraguay responde a una estrategia clara: “Es un lugar estratégico donde se concentra gran parte del sector automotor. Queríamos estar aquí”.

Desde la firma aseguran que el desembarco de la marca forma parte de una visión de largo plazo, con fuerte respaldo posventa y compromiso con el crecimiento del mercado regional.

SUVs pensadas para el estilo de vida actual

Bajo el concepto “Jet + Tour”, asociado a viajes convenientes y espíritu aventurero, la marca ofrece una gama de SUVs diseñadas para familias y conductores activos, combinando tecnología, seguridad y diseño de vanguardia.

Entre los modelos destacados se encuentran:

Jetour X50: SUV compacto 1.5 turbo de 156 CV, con doble pantalla de 10,2 pulgadas, seis airbags y alto nivel tecnológico.

Jetour X70 Plus: versión de siete plazas, amplio confort interior y equipamiento ideal para la familia.

Jetour T1 y T1 híbrida: diseño robusto, opciones 4x4 y tecnología avanzada.

Jetour T2: motor 2.0 turbo, caja automática de siete velocidades y ADN off-road.

Cada modelo incorpora asistentes de conducción (ADAS), equipamiento completo y soluciones alineadas con las nuevas demandas del consumidor argentino, destacándose por su relación precio-producto.

Sergio Molina, también socio de SINO Motors, remarcó: “El cliente no solo va a encontrar el vehículo, sino también el servicio oficial, talleres y repuestos en la provincia. Estamos instalados y preparados para brindar respaldo”.

Beneficios exclusivos por apertura

Con motivo de la inauguración, la concesionaria ofrece:

* Promociones especiales por tiempo limitado.

* Financiación exclusiva de lanzamiento.

* Asesoramiento personalizado para cotizaciones y planes a medida.

Durante la jornada inaugural, los asistentes pudieron conocer de cerca la gama completa, comparar versiones y acceder a condiciones diferenciales disponibles únicamente por apertura.

Atención y servicios

SINO Motors atenderá de lunes a viernes de 9 a 18 horas en avenida Paraguay 2200. El equipo está integrado por gerencia, asesores comerciales y personal técnico, ofreciendo además la posibilidad de realizar test drive para conocer el desempeño de cada modelo.

Con esta apertura, Jetour invita a los salteños a descubrir una nueva experiencia SUV, combinando tecnología, aventura y accesibilidad, en una apuesta que consolida la expansión de la marca en el norte argentino.