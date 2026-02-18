Tensión en Fate: empleados se atrincheraron y hay una orden de desalojo

La crisis en la fábrica de neumáticos Fate escaló este miércoles con un clima de máxima tensión dentro de la planta, donde trabajadores se atrincheraron en rechazo al cierre definitivo anunciado por la empresa y a la pérdida de más de 900 puestos laborales.

En ese contexto, la Justicia ordenó el desalojo del establecimiento tras la decisión del Gobierno nacional de dictar la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días, medida que busca frenar el conflicto y abrir una instancia de negociación. La resolución oficial también dispuso dejar sin efecto los despidos comunicados por la compañía.

Desde la empresa señalaron que acataron la conciliación, aunque aclararon que la decisión no implica la reanudación de las actividades productivas. Según la firma, la medida responde a la crítica situación del sector, marcada por la caída en las ventas, el incremento de importaciones y el prolongado enfrentamiento con el gremio.

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) mantiene la protesta dentro de la planta y denuncia un “cierre injustificado”, al tiempo que exige garantías de continuidad laboral y la apertura de una mesa de diálogo efectiva.

Empleados de FATE dentro de las instalaciones. Foto: NA - Juan Vargas

El conflicto sumó un nuevo capítulo con la convocatoria oficial a una audiencia conciliatoria entre la empresa y el sindicato, instancia clave para intentar destrabar la disputa y evitar que la situación derive en un enfrentamiento mayor.

Mientras tanto, el futuro de la histórica fabricante permanece incierto y el desenlace dependerá de las negociaciones que se desarrollen en los próximos días, en un escenario donde la tensión social y laboral continúa en aumento.

Testimonios de los trabajadores

Facundo Roa, el delegado de ingeniería de la empresa FATE que este miércoles anunció su cierre definitivo aseguró que “el problema no es de los trabajadores”, a la vez que resaltó que se encontraban en el lugar “defendiendo” sus puestos de trabajo.

En declaraciones a La Mañana de la 990, programa que se emite por Splendid AM990 y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, señaló: “Somos 150 trabajadores que estamos defendiendo nuestro trabajo”.

“La Policía vino acá y están tirando balas de goma, no somos delincuentes”, indicó mientras estaba en el techo del lugar junto a sus compañeros, mientras que contó que el secretario general de Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) Alejandro Crespo, estaba “detenido en la entrada de Fate”

Roa manifestó luego: “Vinimos a la terraza para resistir acá. Voy a ser papá por primera vez dentro de un mes por eso también estoy resistiendo también”.

“La reforma laboral esclaviza a los trabajadores y tira para atrás muchos años de lucha”, culminó.

Por su lado, Sebastián Tesoro, un trabajador de FATE señaló en diálogo con Esta Mañana por Radio Rivadavia: “Somos alrededor de 700 familias, trabajadores y operarios que quedamos despedidos sin argumentación. Nos enteramos por un comunicado a las cinco de la mañana donde la fábrica decía que cesaba la función productiva y nos dejaba en la calle”.

“FATE no tiene ninguna crisis, antes de salir de vacaciones se producían 6.000 cubiertas por día es imposible una crisis con el nivel de producción que había”, dijo, a la vez que añadió: “Estamos adentro conservando nuestros puestos de trabajo, hubo una represión donde se llevaron detenido a Alejandro Crespo, el secretario del sindicato, un escándalo”.

En tanto, expresó: “Está militarizado el predio con la policía de la provincia de Buenos Aires. Vamos a pelear por nuestro lugar, peleamos por el puesto de trabajo no por la indemnización”.

Además, otro trabajador, Víctor Ottoboni, dijo en declaraciones a Vamos Rivadavia por Radio Rivadavia: “Hace más de 21 años que trabajo acá en mantenimiento. Fue una sorpresa esto”.

“Vimos que se había reforzado la seguridad y a compañeros que le habían enviado telegramas”, señaló, tras lo cual manifestó: ”La cantidad de trabajadores bajó muchísimo por y desvinculaciones involuntarias. Hace más de un año tenemos el salario congelado”.__IP__

“Hubo una persecución y manoseo de la empresa que muchos compañeros no la toleran y deciden irse. Nos vamos a quedar hasta que nos garanticen nuestros puestos de trabajo. La fábrica seguía produciendo con menos personal”, aseveró.