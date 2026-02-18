Por qué cerró Fate, la histórica marca argentina de neumáticos

La empresa argentina fabricante de neumáticos Fate comunicó este miércoles que cerrará de manera inmediata y que despedirá a 920 empleados.

“Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires", indica el comunicado de la compañía al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Se trata de la planta más grande del país, con una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año.

Por qué cierra Fate

Tras anunciar la decisión del cierre, la firma expresó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

En el comunicado, Fate repasó su historia y señaló que “a lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.

La firma remarcó que es una empresa de capitales argentinos que "generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, y agregó que “esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.

Finalmente, desde la compañía se despidieron agradeciendo: “expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.__IP__

Los factores que destruyeron la estructura productiva de Fate

El cierre no fue un evento repentino, sino el resultado de una erosión sistemática de la competitividad que la empresa venía denunciando desde mayo de 2024. Los factores que terminaron por dinamitar la estructura productiva de Fate se pueden resumir en tres ejes críticos: