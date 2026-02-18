Chicoana Carnaval Fest fue un éxito rotundo y el municipio fue el más elegido del fin de semana

El Chicoana Carnaval Fest cerró una edición histórica con una convocatoria multitudinaria, dos jornadas a pura fiesta y un impacto turístico que posicionó al municipio como el más elegido de la provincia durante el fin de semana largo.

Miles de personas llegaron desde distintos puntos de Salta y del NOA para vivir una experiencia única donde la música, la tradición y la alegría fueron protagonistas absolutas.

Familias, grupos de amigos y visitantes colmaron el predio y acompañaron cada presentación con una energía que no decayó en ningún momento.

Dos días de música sin pausa y artistas de primer nivel

El festival ofreció una grilla potente durante ambas jornadas, con artistas que hicieron vibrar el escenario y mantuvieron al público bailando de principio a fin.

Cada noche fue creciendo en intensidad, con shows cargados de hits, interacción constante con la gente y una puesta en escena que consolidó al evento como uno de los grandes del carnaval salteño. El cierre fue una verdadera explosión de alegría colectiva, reafirmando que cuando Chicoana celebra, lo hace a lo grande.

La experiencia fue mucho más que un espectáculo musical: fue encuentro, identidad y celebración popular, con un público que respondió masivamente y acompañó en todo momento.

Chicoana, primera en ocupación turística en toda la provincia

El éxito del Chicoana Carnaval Fest también se reflejó en los números. Según los datos oficiales de desempeño territorial, el municipio alcanzó un 95% de Tasa Neta de Ocupación Turística, ubicándose en el primer lugar en toda la provincia.

Ranking de ocupación:

Chicoana: 95,0%

Rosario de la Frontera: 86,2%

Coronel Moldes: 85,5%

Cafayate: 84,2%

San Lorenzo: 81,9%

Cachi: 81,6%

La Caldera: 80,9%

Este resultado refleja el fuerte movimiento económico generado en hotelería, gastronomía y comercios locales, consolidando al festival como un motor clave para el desarrollo turístico.

Con una multitud que acompañó durante las dos jornadas y una organización que superó expectativas, el Chicoana Carnaval Fest no solo fue una fiesta inolvidable: fue el evento que posicionó al municipio como el gran protagonista del carnaval en Salta.