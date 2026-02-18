Piden la restitución definitiva de los equipos neonatales al Hospital Materno Infantil

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) solicitó la restitución definitiva de seis equipos clínicos neonatales al Hospital Público Materno Infantil, luego de que los dispositivos fueran entregados en sede judicial por los socios de la firma Neofenix SRL, investigados por presunto peculado.

La intervención está a cargo de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, quien requirió al Juzgado de Garantías 8 la devolución inmediata y en carácter definitivo de los equipos al nosocomio.

La medida se produjo tras una intimación dispuesta por la jueza Claudia Puertas, titular del Juzgado de Garantías 8, quien otorgó un plazo de cinco días a los socios de Neofenix SRL para poner a disposición del Tribunal los seis equipos en cuestión. La orden fue cumplida el viernes pasado, cuando los dispositivos fueron entregados en sede judicial.

La investigación se inició tras una denuncia

Los cuatro socios de la firma se encuentran imputados provisionalmente por el delito de peculado. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el director del Hospital Público Materno Infantil Sociedad del Estado, por la presunta sustracción de equipos médicos pertenecientes al establecimiento, además de otros dispositivos que habían sido entregados bajo la figura de comodato.

En el marco de las actuaciones, el jueves 5 de febrero personal de la Unidad de Investigación UDEC–CIF constató la presencia de seis equipos médicos en la terapia neonatal Neofénix, que funciona en el segundo piso de una clínica privada ubicada en Alvarado 858. Según se informó, los números de serie coincidían con los aportados por el hospital denunciante.

Con la entrega formalizada ante la Justicia, la fiscalía avanzó en el pedido para que los equipos regresen de manera definitiva al Hospital Público Materno Infantil, mientras continúa el proceso penal contra los imputados.