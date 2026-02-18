Metán: imputaron a los miembros de una peligrosa banda de piratas del asfalto

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó provisionalmente a cuatro hombres de 32, 34, 50 y 57 años, por la presunta comisión de los delitos de robo en despoblado y en banda en grado de tentativa, desobediencia judicial y usurpación de títulos, todo ello en concurso real.

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó oficialmente que los acusados fueron asistidos por la defensa oficial y desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de la detención, en atención a la gravedad del hecho investigado, la modalidad empleada y los antecedentes registrados.

El Tribuno confirmó que fueron identificados como Jorge Luis Ibarra, de 32 años, oriundo de Aguas Blancas, Matías Fabián Lescano, de 34 años, Walter Fabio Pereyra, de 57 años, y Juan Antonio Toscano, de 50 años, estos tres con residencia en Orán.

“El hecho ocurrió el pasado 13 de febrero, cuando personal de la Policía Vial de Metán que circulaba por la ruta Nacional 9/34, a la altura del kilómetro 1.477, al norte de esa localidad, advirtió la presencia de dos camionetas detenidas sobre la banquina, una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux, junto a varios hombres que, con el rostro cubierto y utilizando conos, chalecos refractarios, chalecos antibalas y prendas con inscripciones de fuerzas federales, realizaban un control vehicular irregular, simulando un procedimiento oficial”, confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Al advertir la presencia del móvil policial, los individuos abordaron rápidamente los vehículos y se dieron a la fuga. La camioneta Amarok logró huir del lugar, mientras que la Toyota Hilux fue seguida por personal policial, iniciándose una persecución durante la cual los ocupantes arrojaron hacia la banquina distintos elementos utilizados en el falso control, entre ellos conos, pasamontañas, chalecos y gorras.

Persecución por el monte

La persecución continuó por la ruta nacional 16, con intervención de efectivos de la Comisaría 2 de El Galpón, hasta que el rodado fue interceptado a la altura del kilómetro 680, donde se procedió a la aprehensión del conductor, quien circulaba solo al momento de la detención. Posteriormente, se estableció que el resto de los ocupantes había descendido del vehículo en cercanías del arroyo Las Tipas, a la altura del kilómetro 694, internándose en una zona de malezas.

A partir de las huellas de calzado y rastros de rodado observados en el lugar, personal policial llevó adelante un rastrillaje en la zona, logrando la ubicación y detención de los otros tres sospechosos, quienes se encontraban ocultos entre la vegetación, a varios kilómetros de la ruta.

Con elementos de fuerzas federales

En el marco del procedimiento y con intervención de personal de Criminalística, se procedió al secuestro de numerosos elementos de interés para la causa, entre ellos la camioneta, teléfonos celulares, chalecos refractarios y tácticos, pasamontañas, gorras con insignias de fuerzas federales, una placa con la leyenda “Gendarmería Nacional”, una muslera porta arma, mochilas, bolsines, sogas, balizas y otros objetos presuntamente utilizados para la comisión del hecho, todo lo cual fue debidamente documentado mediante actas.

De la consulta de antecedentes surgió que uno de los imputados, registraba un pedido de detención vigente en una causa por robo doblemente agravado, mientras que los demás acusados cuentan con antecedentes por delitos contra la propiedad. Finalizadas las diligencias de rigor, los cuatro imputados quedaron alojados en la Brigada de Investigaciones 3 de Metán.

"Estaban esperando a alguien"

“Se realizó un buen trabajo por parte de las distintas divisiones, con la participación de las áreas investigativas. Personal de la Vial de Metán detectó que había personas con conos en la ruta nacional 9/34, al norte de Metán, vistiendo pasamontañas y gorras con leyendas de la Policía Federal. En ese mismo momento se dieron a la fuga y se inició una persecución que continuó por la ruta nacional 16 hacia El Galpón. Ya se había diagramado un operativo cerrojo en toda la zona”, dijo a El Tribuno el jefe del Distrito de Prevención 3 de la Policía de la provincia, Rodrigo Cardozo.

“Personal policial de El Galpón procedió a la demora del conductor de una camioneta. Posteriormente se inició una búsqueda por el monte con efectivos de distintas secciones. Luego de varias horas de recorrido se procedió a la detención de las otras tres personas que estaban ocultas entre las malezas”, destacó.

“Se secuestraron las prendas de vestir y los elementos que estaban utilizando en el falso control de tránsito a plena luz del día. Hay varias hipótesis: podrían haber estado esperando a una persona con una importante suma de dinero, un camión con elementos de valor o por asaltar a alguien”, señaló Cardozo.

