Municipios

Güemes: Carnavalazo 2026 se vivió a pura alegría

Una propuesta impulsada por el intendente Carlos Rosso.
Jueves, 19 de febrero de 2026 01:34
La multitud convocada en el Carnavalazo en Güemes.
Como cierre del carnaval, la ciudad de General Güemes vivió el martes pasado una verdadera fiesta. La celebración convocó a una multitud y transformó la jornada en un encuentro popular, donde familias enteras se acercaron a disfrutar de un espacio de música y tradición. Con entrada libre y gratuita, el evento contó con una destacada cartelera de artistas locales y números ya reconocidos como Coroico, que hicieron vibrar al público con su música y energía sobre el escenario.

Durante la jornada no faltaron los clásicos del carnaval: juegos con talco, harina, témpera, espuma y lanza nieve, sumados a mucho baile y un clima festivo que se extendió durante toda la celebración.

De esta manera, el Carnavalazo volvió a consolidarse como un evento que reúne a la comunidad y celebra la identidad cultura.

 

 

