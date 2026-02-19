PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
19 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Reforma laboral
Fotomultas
Boca en Salta
Reforma laboral
Metán
Minería
Temporal en Salta
hockey
Reforma laboral
Clima en Salta
Reforma laboral
Fotomultas
Boca en Salta
Reforma laboral
Metán
Minería
Temporal en Salta
hockey
Reforma laboral
Clima en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1410.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Clima en Salta: las lluvias provocaron cortes parciales en tramos de la Ruta 40 y la Provincial 33

Mirá cuáles son las zonas afectadas por el temporal.
Jueves, 19 de febrero de 2026 20:53
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El tránsito permanece totalmente interrumpido en la Ruta Nacional 40, entre San CarlosSan Rafael, según el último parte sobre el estado de la ruta. En ese sector el corte es total y no se permite la circulación de vehículos. Otro corte se dio entre Sauzalito y La Poma aproximadamente a la altura del kilómetro 4545.

Notas Relacionadas

Además, la Policía de Salta realiza un corte preventivo en la Ruta Provincial 33, en la zona de Pulares y el cruce de Payogasta.

En cuanto a esta Ruta Provincial, El tránsito está interrumpido por derrumbes y por la crecida de la quebrada Sunchal, a la altura del kilómetro 54, en medio de un fuerte temporal de lluvias.

Ante esta situación, se recomienda a quienes deban viajar por la zona buscar vías alternativas para evitar inconvenientes. También se aconseja no acercarse a los puntos de corte para no quedar varado en la fila de vehículos.

Se solicita además compartir esta información con familiares y conocidos que puedan estar transitando por las rutas afectadas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD