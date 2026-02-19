PUBLICIDAD

Temporal en Salta
Paritarias
Femicidio en campo quijano
Reforma laboral
Fotomultas
Boca en Salta
Temporal en Salta
Paritarias
Femicidio en campo quijano
Fotomultas
Boca en Salta
Salta

VIDEO. Terrible temporal en Salta: granizo, fuerte viento y lluvia

De momento a otro se largó una terrible tormenta. 
Jueves, 19 de febrero de 2026 15:36
Un fuerte temporal de lluvia, viento y granizo se desató esta tarde en la zona sur de la ciudad de Salta y se extendió también hacia Cerrillos. La intensidad de la tormenta sorprendió a vecinos y automovilistas, con calles anegadas y sectores cubiertos de hielo en pocos minutos.

 

 

 

La caída de granizo se registró en distintos puntos, entre ellos la rotonda de Limache, Ciudad del Milagro y el sector de avenida Tavella, en la entrada a la ruta 26. En esa zona, además del granizo, se reportó una incesante cantidad de agua que complicó la circulación vehicular.

El viento también provocó inconvenientes. En avenida Tavella se produjo la caída de árboles, lo que generó demoras y obligó a extremar precauciones. Vecinos de la zona sur describieron el fenómeno como “terrible”, por la intensidad de la lluvia y la fuerza de las ráfagas.

En Cerrillos, el granizo también fue protagonista del temporal. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre daños materiales de gravedad, aunque se espera un relevamiento de las autoridades para evaluar el impacto del fenómeno en los distintos barrios afectados.

