Deportes

VIDEO. Lanús venció a Flamengo 1 a 0 en el partido de ida de la final de ida de la Recopa Sudamericana

Rodrigo Castillo le dio el gol de la victoria al granate. La revancha será en Río de Janeiro el jueves 26.
Jueves, 19 de febrero de 2026 23:28
 Lanús derrotó a Flamengo por 1 a 0 en el marco del encuentro de ida por la Recopa Sudamericana 2026.

El único gol de la noche fue convertido por el delantero Rodrigo Castillo, con un potente cabezazo en 32 minutos del complemento.

Así, el granate se llevó una ventaja fundamental al partido de vuelta, en el que tendrá que visitar el Maracaná el próximo jueves 26 de febrero a las 21:30 (horario argentino).

En desarrollo...

Las formaciones Lanús vs. Flamengo

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorge Carrascal, Erick Pulgar, Lucas Paqueta, Giorgian De Arrascaeta; Everton, Luiz Araujo. DT: Filipe Luis.

