Temporal en Salta: más de 20 llamados de emergencia en la ciudad, ninguno de gravedad

La combinación de una tormenta aislada, caída de granizo y la adhesión al paro por parte de la empresa de recolección generó complicaciones este jueves en algunos sectores de la ciudad de Salta, con anegamientos, caída de ramas y varias intervenciones municipales.

El subsecretario de Protección Ciudadana, José Napoleón Gambetta, explicó que la situación se complicó por la falta de limpieza habitual de la vía pública. “Por la coyuntura del paro, tuvimos una fuerte intervención apenas comenzó a llover, especialmente con la limpieza de desagües”, señaló en diálogo con El Tribuno.

Según el funcionario, la tormenta tuvo mayor intensidad en la zona sur y fue de corta duración. Allí se realizaron tareas para destapar rejillas, particularmente en inmediaciones de la zona de la Rural Salteña, donde se produjeron anegamientos.

Postal de la zona sur de Salta con el cielo cubierto.

En paralelo, las cuadrillas municipales atendieron caídas de ramas provocadas por el viento. Uno de los casos más relevantes ocurrió en calle Borja Díaz, en zona norte, cerca de la colectora de avenida Bolivia, donde cedió una rama de gran porte.

Vigilancia, evacuación y el 105

Gambetta también informó que se mantiene una guardia permanente en el puente viejo de Santa Lucía, que permanece clausurado para vehículos y peatones tras el desprendimiento de una de sus bases. Allí se monitorea la crecida del río para evitar el paso de personas.

El funcionario recordó que los centros de evacuación están operativos ante cualquier eventualidad y que se realiza un seguimiento diario de ríos y canales en los puntos más críticos.

Hasta las 19.30, el sistema de emergencias municipal registraba 21 llamados a la línea 105: seis por ramas caídas -en su mayoría de pequeñas dimensiones-, dos por postes inclinados y el resto vinculados a inconvenientes en desagües pluviales. Además, reiteró que la línea funciona las 24 horas para que los vecinos reporten incidentes.