“Mi hijo está perdido en las drogas, lo denuncié y pido que la Justicia lo ayude”, el duro testimonio de una madre en Metán

Una mujer que denunció a su propio hijo porque tiene un consumo problemático de estupefacientes y la amenaza de muerte pidió públicamente ayuda desesperada a la Justicia de Metán para que salven al muchacho que actualmente vive en la calle.

“Estoy viviendo un verdadero calvario con mi hijo, una situación terrible. Ya hicimos denuncias con una de mis hijas, fuimos a tribunales pero nadie nos ayuda. Nos amenaza a nosotros de muerte y le tenemos miedo porque salta la tela del frente o entra por el fondo. No es vida por lo que estamos pasando porque él está perdido en las drogas”, dijo a El Tribuno, Mariana Pastrana, la madre del joven de 26 años, que reside en el barrio Diógenes Zapata, ubicado al norte de Metán.

“Con todo el dolor del mundo yo lo denuncié, vino la Policía y lo sacó de adentro de la casa porque estaba muy agresivo y quería pegarle con un palo a mi hija y a mi yerno. Desde hace tres meses que vivimos esta situación, tiene exclusión de hogar y prohibición de acercamiento, pero todos los días viene a hacer problemas”, destacó.

“Mi hijo se llama Martín Ezequiel Arias y tiene 26 años. Le pido a la Justicia o a quien corresponda que hagan algo para salvarlo porque vive en la calle actualmente y se droga desde los 13 años. Hasta se fue de la casa de mochilero y llegó hasta Colombia”, comentó la madre del joven.

“Pido que lo hagan ver con un psiquiatra, que lo salven. Yo lo hablé muchas veces porque soy su madre y traté de ayudarlo, pero esta situación me supera. Tengo miedo que alguien le haga daño o que él le haga algo a alguien. También me dijeron que va y se tira en medio de la ruta 9/34 y que en la ciudad corre al lado de los autos, por lo que su vida corre peligro constantemente”, dijo Mariana Pastrana, quien junto a sus hijas viven encerradas y atemorizadas.

Jóvenes tirados en la calle y bocas de expendio

Vecinos de distintos barrios de Metán desde hace tiempo vienen expresando a El Tribuno su preocupación por jóvenes que amanecen tirados en las calles o veredas porque sufren adicciones a las drogas.

También vienen denunciando públicamente a los dealers y las bocas de expendio en las que les vendes pasta base de cocaína y otras sustancias prohibidas a menores.

De esta problemática son testigos vecinos de los barrios Diógenes Zapata, Villa San José, Nuevo Hogar, Matadero y Los Laureles, entre otros.

Algunos salen a robar para vender elementos a precios irrisorios y luego comprar drogas, mientras que hay lugares en los que les cambian las cosas robadas por estupefacientes.

Los constantes procedimientos que viene realizando la Policía de la provincia también dan cuenta de la dura realidad que se vive en Metán con respecto a la comercialización de estupefacientes. Pero lo que reclaman los vecinos a la Justicia es que “entran por una puerta y salen por la otra”.

“Mi hijo consumía drogas, traté de sacarlo de eso llevándolo a Salta capital a los tratamientos. Creí que lo había superado, que estaba mejor, pero el problema es que a la vuelta de mi casa venden drogas como caramelos a los chicos”, dijo José María García, un vecino de la Villa San José, cuyo hijo de 17 años se quitó la vida en diciembre pasado.

“Mi familia está destruida por lo que pasó. Perdí a mi hijo por culpa de los que venden esa porquería. Creo que hay que pedir urgente la intervención de Gendarmería Nacional y la Policía Federal”, remarcó.