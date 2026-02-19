Escándalo en Diputados: la kirchnerista Carignano desconectó cables e intentó boicotear la sesión

Un episodio inusual alteró el clima en la Cámara de Diputados en medio del debate por la reforma laboral. La diputada Florencia Carignano quedó en el centro de la polémica tras ser filmada mientras desconectaba cables del sector de taquígrafos durante la sesión.

El registro fue difundido por la legisladora libertaria Lilia Lemoine a través de su cuenta en X, donde cuestionó con dureza la actitud de su par y reclamó sanciones.

“La kirchnerista Carignano agrede a los trabajadores del Congreso para intentar frenar la sesión. Esto es inaceptable. Miren cómo se acerca haciéndose la distraída… no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones”, expresó.

En la misma línea, Lemoine subrayó la relevancia institucional del trabajo de los taquígrafos y advirtió que su interrupción afectaría el registro oficial de los debates parlamentarios. Según sostuvo, se trata de un sistema clave para la transparencia legislativa, con tradición histórica que se remonta a la época de Bartolomé Mitre.

El incidente se produjo mientras exponía el diputado salteño de La Libertad Avanza, Carlos Zapata, lo que elevó la tensión en el recinto y motivó reclamos cruzados entre los bloques.