EN VIVO: La Cámara de Diputados ya debate la reforma laboral de Javier Milei

El bloque oficialista de la Libertad Avanza (LLA) consiguió el quórum de 130 diputados y desde las 14.15 debate la reforma laboral. Esto se da en medio de una jornada cargada con un paro nacional y protestas afuera del recinto. Los discursos están duros.

14.56 - Myriam Bregman: "Los que pongan el dedito para aprobar este ley laboral esclavista serán cómplices"

La jefa del bloque de diputados nacionales del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, les advirtió hoy a quienes "pongan el dedito para aprobar esta ley laboral esclavista" que "serán cómplices" del Gobierno y de su modelo económico.

En un homenaje por el 24 de marzo, les pidió a los diputados que voten a favor de la reforma laboral que no se sumen a ninguna actividad relativa al Día de la Memoria. "Que se laven la boca. Si ponen el dedo o se ausentan mágicamente, si hoy van a levantar la colita de la silla en el momento oportuno, que no vengan a decir que el 24 de marzo quieren acompañar algún sentimiento, algún homenaje", reclamó.

14.46 - Cecilia Moreau a Menem: "Usted está pasándose de vivo"

La diputada nacional de Unión por la Patria Cecilia Moreau cuestionó duramente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por dar por aprobado el Plan de Labor antes de someterse a una moción de reconsideración, y le dijo que "está pasándose de vivo".

Desde la bancada oficialista y de fuerzas aliadas se empezaron a escuchar murmullos de desaprobación y de descontento. "Cállense monigotes", disparó Moreau, quien de tanto insistirle al riojano que pusiera en reconsideración la moción para volver a votar el Plan de Labor, logró su cometido.

"Este bloque y otros bloques no tenemos dos tercios para obtener la moción de reconsideración, pero igual la vamos a pedir porque aunque perdamos lo vamos a hacer con la frente en alto defendiendo los derechos de los trabajadores evitando que hoy se consuma la traición de que aquellos que sean despedidos van a cobrar su indemnización en cuotas", aseveró.

14:35 - Zapata: "En mandrilandia no se respeta el reglamento"

El diputado nacional de La Libertad Avanza Carlos Zapata se quejó por la protesta de la oposición que se desató inmediatamente después de que se aprobase el plan de Labor propuesto por el oficialismo, y al respecto afirmó que "en mandrilandia no se respeta el reglamento".

El exabrupto del salteño sucedió luego de que varios diputados del peronismo y de la izquierda le salieran al humo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por entender que impuso un método de votación irregular.

14:32 - Se aprobó el Plan de Labor propuesto por el oficialismo y se desató un escándalo en el recinto

Se aprobó el plan de Labor propuesto por el oficialismo tras una discutida votación que desató un escándalo por la protesta airada de la oposición. Ante los reproches enardecidos de parte de la bancada de Unión por la Patria y de la izquierda por el método de votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, indicó que "más de 140 diputados en el recinto votaron a favor".

El primero en levantarse raudamente de su banca para encarar al riojano para pedirle explicaciones por su supuesto accionar irregular fue el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y lo siguieron otros legisladores como Eduardo Valdés, Lorena Pokoik, Horacio Pietragalla y Nicolás del Caño.

Además, Florencia Carignano (UxP) se dejó llevar por los ánimos caldeados en el recinto y apagó el micrófono mientras hablaba su par oficialista Carlos Zapata.

14:26 - El quórum con aliados

Además de La Libertad Avanza, contribuyeron al quórum para votar la reforma laboral bloques aliados como el PRO, Innovación Federal, la UCR, el MID, Independencia y Producción y Trabajo.

14:18 - Con 130 diputados, el oficialismo consiguió quórum y ya debate la reforma laboral

El bloque oficialista de la Libertad Avanza (LLA) consiguió el quórum de 130 diputados para debatir la reforma laboral del gobierno de Javier Milei.