El FMI destacó la reforma laboral y la apertura comercial, pero "pidió mitigar los costos de la transición"

a vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, afirmó este jueves que el staff del organismo mantuvo muy buenas conversaciones con las autoridades argentinas en el marco de la segunda revisión del programa de facilidades extendidas (EFF, según sus siglas en inglés) y de la consulta del Artículo IV de 2026. En ese contexto, destacó los “impresionantes avances en estabilización” alcanzados hasta el momento y sostuvo que la agenda oficial apunta a consolidar esos resultados y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible.

Kozack puso el foco en la necesidad de “mitigar adecuadamente los costos de transición asociados a estas reformas”, en referencia al paquete de cambios estructurales que impulsa el Gobierno de Javier Milei y que incluye la reforma laboral que actualmente en debate en la Cámara de Diputados. Según señaló, las medidas laborales buscan reducir la informalidad y fomentar la creación de empleo. También celebró los pasos orientados a abrir la economía al comercio y atraer inversiones, incluidos los avances en acuerdos comerciales con Estados Unidos y con la Unión Europea en el marco del Mercosur.

La referencia a los “costos de transición” se da en un contexto de creciente debate por el impacto sectorial de la apertura comercial que impulsa Milei. En los últimos días,el anuncio de la planta de neumáticos Fate y la pérdida de puestos de trabajo registrado en sectores industriales más expuestos a la competencia importada reavivaron la discusión interna sobre la velocidad y los efectos de la liberalización.

En el plano macroeconómico, la vocera destacó que desde comienzos de año se adoptaron medidas “muy importantes” para fortalecer la confianza y la estabilidad externa. Subrayó las recientes modificaciones en el régimen monetario y cambiario y las compras diarias de divisas del Banco Central. Según precisó, la autoridad monetaria adquirió más de US$2000 millones en lo que va de 2026. “La acumulación sostenida de reservas, respaldada por la implementación continua del ancla fiscal de saldo cero, será esencial para asegurar un acceso duradero al mercado y permitir que Argentina afronte mejor los shocks”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron días después de que concluyera en Buenos Aires la misión técnica encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, que analizó tanto la segunda revisión del acuerdo vigente como la consulta del Artículo IV. Tras varias jornadas de reuniones con funcionarios, empresarios y sindicalistas, el organismo había destacado “muy buenos avances”. Ahora, el staff deberá cerrar el informe y elevarlo al Directorio Ejecutivo para su aprobación. En el Gobierno esperan que ese paso habilite un desembolso cercano a US$1000 millones dentro del programa por US$20.000 millones firmado el año pasado.

La evaluación es relevante porque, si bien la Argentina alcanzó la meta fiscal comprometida, quedó rezagada en el objetivo de acumulación de reservas netas acordado con el Fondo. En materia de reservas, el BCRA cerró 2025 con un rojo cercano a los US$14.100 millones en términos netos, frente a una meta revisada de –US$1000 millones, lo que implicó un desvío superior a US$13.000 millones pese a la flexibilización previa del objetivo.

En paralelo, Kozack fue consultada por la situación de las estadísticas oficiales en medio de la decisión del Gobierno de postergar la actualización de la metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin mencionar directamente la controversia, aseguró que el FMI está “profundamente comprometido” con las autoridades para resguardar la calidad, precisión y transparencia de los sistemas estadísticos argentinos. Remarcó que contar con datos “oportunos, creíbles, de alta calidad e imparciales” es esencial para la formulación de políticas y para sostener la confianza pública.

La postergación del nuevo IPC había generado cuestionamientos, ya que el propio organismo había recomendado avanzar hacia una canasta que reflejara patrones de consumo más actuales. Sin embargo, el Ejecutivo decidió mantener la base vigente —con hábitos de 2004— hasta que se consolide el proceso de desinflación. Enero registró una variación superior a la esperada y marcó la tasa mensual más alta en ocho meses.

Mientras continúan las discusiones técnicas, Kozack aclaró que el proceso se encuentra aún en fase de intercambio. Una vez alcanzado un acuerdo a nivel de staff, el equipo preparará la documentación correspondiente para su tratamiento en el Directorio Ejecutivo. Recién entonces quedará formalmente habilitado el desembolso que el Gobierno espera para reforzar las reservas y afrontar los compromisos financieros de corto plazo.