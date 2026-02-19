Nueva suba del combustible en Salta

Las estaciones de servicio de YPF en la ciudad de Salta aplicaron este jueves 19 de febrero un nuevo ajuste en los valores de los combustibles. La actualización ya se observa en los surtidores y marca otro incremento en lo que va del año.

Con la modificación, la nafta súper pasó a costar $1.745, mientras que la Infinia se ubicó en $1.951. En el caso del gasoil, la Infinia Diesel trepó a $2.026 y el Diesel 500 a $1.826. Por su parte, el GNC se comercializa a $868.

Desde el sector señalaron que puede haber pequeñas diferencias entre estaciones, según la zona y la operadora. La suba repercute tanto en los conductores particulares como en el transporte y la cadena de distribución, en un escenario donde los combustibles continúan ajustándose de manera periódica en todo el país.

Los precios quedaron establecidos de la siguiente manera: