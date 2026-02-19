La familia del Indio Solari desmiente que el músico haya sufrido un ACV

inicia sesión o regístrate.
La noticia en la mañana de hoy de que Carlos "El Indio" Solari había sido internado tras sufrido un ACV, generó conmoción. Inmediatamente sus familiares salieron a desmentir la información, asegurando que se encuentra bien y que sólo se trata de un chequeo médico.
Ángel de Brito hizo circular la información y, a través de su cuenta de X, sobre el delicado cuadro de salud del músico, lo que no tardó en volverse viral. " Anoche, Carlos Alberto Solari fue internando un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV. Tiene 77 años , y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos. Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional. #FuerzaIndio #IndioSolari", escribió el periodista.
El Indio Solari habló de su salud
El 12 de marzo de 2016 el Indio Solari anunció su retiro de los escenarios por una enfermedad cruel con la que convive desde esa fecha: el mal de Parkinson.
Tras varios años de pelea, el músico habló en Urbana Play sobre cómo atraviesa esta situación. “Esta no es una buena mañana, pero me estoy acostumbrando porque es una enfermedad que te obliga a aprender a vivir de nuevo. Cuando no tengo asistencia, tardo cuarenta minutos en ponerme un sueter”, dijo en la nota.
“La felicidad sería hoy no tener esta enfermedad que no me permite subirme a un escenario. Para mí el escenario es el lugar más cómodo que he tenido en mi vida", agregó.
El artista, también se emocionó al reconocer todo el camino recorrido. “Tengo suerte a pesar de este momento de mi vida, de haber hecho siempre lo que quise y que funcionó. Cualquier cosa que haya hecho en mi vida estuvo a la altura de lo que podía hacer”, agregó.