27°
19 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Desde el IMAC aclararon que no tienen vinculación con los residuos patógenos en la vía pública y que la Clínica del Centro no forma parte de la empresa

Tras la polémica por la aparición de desechos médicos en la calle, la firma salió a deslindar responsabilidades y aclaró que no mantiene ningún vínculo institucional con el establecimiento mencionado.
Jueves, 19 de febrero de 2026 11:20
Tras la clausura preventiva dispuesta por la Municipalidad en el marco de la polémica por la aparición de residuos patógenos en la vía pública, desde el IMAC emitieron un descargo para aclarar su posición frente a lo ocurrido en el microcentro capitalino.
A través de un comunicado, la empresa señaló que la Clínica del Centro no pertenece al IMAC y que, por lo tanto, no tiene ninguna vinculación con el hecho que derivó en actuaciones administrativas y en la intervención de las autoridades sanitarias. Según indicaron, se trata de instituciones distintas y sin relación societaria ni operativa.
El pronunciamiento surgió luego de que el episodio generara confusión entre pacientes y vecinos, quienes asociaron el nombre del IMAC con el establecimiento involucrado. Desde la firma remarcaron que nada tienen que ver con lo sucedido y buscaron despejar cualquier duda respecto de su responsabilidad en el caso.

