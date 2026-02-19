Paritarias en Salta: cuánto ofreció el Gobierno a los gremios para el primer semestre

Durante el encuentro, las partes analizaron la situación económica general y acordaron continuar con el cronograma de negociación. En ese sentido, se definió que el 24 de febrero se llevarán a cabo reuniones sectoriales y el 25 se concretará una nueva mesa general, instancia en la que se debatirá formalmente la primera propuesta salarial del Ejecutivo.

La oferta consiste en un incremento del 8% escalonado hasta mitad de año, que será puesto a consideración de los distintos sectores sindicales en la próxima ronda de diálogo.

Desde el Gobierno provincial se remarcó además el contexto económico en el que se desarrollan las negociaciones, marcado por la caída de recursos provenientes de la Nación. En términos reales, la provincia recibe cerca de un 7% menos de ingresos y, en los últimos dos años, dejó de percibir alrededor de 700 mil millones de pesos, lo que impacta en la disponibilidad presupuestaria.

La reunión contó con la participación de funcionarios del gabinete provincial, entre ellos el jefe de Gabinete, Sergio Camacho; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; y las autoridades de las áreas de Educación y Salud, junto a representantes gremiales de distintos sectores del Estado.

De esta manera, la paritaria provincial continúa su curso con nuevas instancias de discusión, en un escenario de expectativas por la definición de la recomposición salarial y las condiciones laborales para el personal de la administración pública.