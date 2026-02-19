La Municipalidad anuló notificaciones de fotomultas por errores de impresión

Tras detectar inconsistencias en los montos impresos en algunas actas de infracción por fotomultas, la Municipalidad de Salta decidió dejar sin efecto esas notificaciones y emitirlas nuevamente con los valores correctos.

El inconveniente se originó en un error de configuración de decimales por parte de la empresa administradora del sistema, lo que provocó que en un lote de notificaciones figuraran importes que no coincidían con el monto real de la infracción.

Desde el municipio aclararon que el sistema informático de gestión y cobro siempre registró los valores correctos conforme a la normativa vigente. Es decir, el error se limitó exclusivamente a la notificación impresa y no afectó la base de datos ni el cálculo de las multas.

“Al advertir la diferencia entre el monto impreso y el valor real registrado en el sistema, se decidió anular esas notificaciones para evitar confusiones. No recibimos quejas formales, ya que al momento de abonar, el sistema toma el importe correcto. Sin embargo, consideramos necesario corregir la situación y garantizar que toda comunicación sea precisa”, señaló Matias Assenatto, secretario de transito y seguridad vial de la Municipalidad.

Las infracciones continúan vigentes y los montos aplicables son los que figuran en el sistema oficial. En los próximos días se emitirán las notificaciones corregidas correspondientes.