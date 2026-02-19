Paro general en Salta: sin colectivos, pero con movimiento normal en el centro

El paro general convocado a nivel nacional tuvo en Salta un impacto focalizado principalmente en la ausencia de colectivos. Durante las primeras horas de la mañana se observó poco movimiento en el microcentro, especialmente en la peatonal Alberdi y en la zona de Caseros, pero con el correr de la jornada la circulación de personas fue en aumento hasta recuperar una dinámica habitual.

La mayoría de los comercios abrió sus puertas. Panaderías, locales de indumentaria, casas de celulares, zapaterías y otros rubros trabajaron con normalidad. Algunos comerciantes señalaron que la actividad fue tranquila al inicio, pero que después de las 8 comenzó a incrementarse la presencia de clientes y transeúntes.

Uno de los puntos visibles de la jornada fue la falta de recolección y barrido en las peatonales. En sectores como la plazoleta Cuatro Siglos se observaron residuos dispersos, ya que el servicio no se prestó por la adhesión del gremio de Camioneros. Desde el municipio se había realizado un operativo de limpieza en la madrugada, aunque durante el día no hubo mantenimiento habitual.

También se registró mayor movimiento de taxis, remises, motos y vehículos particulares, utilizados como alternativa ante la falta de transporte urbano. Los bancos permanecieron cerrados, mientras que los centros de atención al usuario de SAETA funcionaron con normalidad para trámites vinculados a tarjetas.

En síntesis, en la capital salteña el paro se evidenció principalmente por la ausencia de colectivos y algunos servicios, mientras que la actividad comercial y la circulación de personas tendieron a normalizarse a lo largo de la mañana.