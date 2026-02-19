Tensión en el Congreso: incidentes con manifestantes y cuatro menores detenidos

La jornada legislativa en la Cámara de Diputados se vio marcada por un clima de alta tensión en las inmediaciones del Congreso nacional. En medio de la movilización contra el proyecto de reforma laboral, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires procedió a la detención de cuatro menores de edad, al tiempo que debió activar protocolos de dispersión ante el avance de las columnas de manifestantes.

Controles y detenciones

Los arrestos tuvieron lugar en la intersección de Avenida de Mayo y Santiago del Estero. Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, las aprehensiones se dieron durante controles aleatorios que forman parte del dispositivo de seguridad.

Tras el chequeo de antecedentes, las autoridades confirmaron que uno de los menores contaba con un pedido de captura vigente, por lo que fue puesto a disposición de la justicia juvenil. Los voceros de la fuerza indicaron que estos operativos buscan detectar de forma temprana "elementos que puedan ser utilizados para cometer delitos o agresiones durante la protesta".

Despliegue de seguridad y forcejeos

El operativo de seguridad para la jornada es masivo, contando con 800 oficiales desplegados solo en el tercer anillo de seguridad del área del Congreso. Sin embargo, la calma se rompió cuando un sector de los manifestantes intentó avanzar sobre el perímetro restringido.

Ante la presión de los manifestantes, que comenzaron a forcejear para derribar el vallado que protege el Palacio Legislativo, la Policía activó el camión hidrante para disuadir el avance. La medida logró replegar a los grupos más activos en la primera línea, manteniendo la custodia sobre los ingresos al recinto donde continúa el debate parlamentario.