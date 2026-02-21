Se venden hoy los tickets presenciales para ver a Boca en Salta

La expectativa por la llegada de Boca Juniors a Salta generó un verdadero furor con la venta on line que se realizó el viernes pasado y que se agotaron en pocos en la página Deportick, habilitada por la Copa Argentina.

Es que el conjunto xeneize enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy el próximo martes a las 21.15 en el estadio Padre Martearena, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, bajo el arbitraje de Facundo Tello y Salta ya late para una verdadera fiesta del fútbol.

Pero lo cierto es que tras el furor en la venta on line, hoy la boletería Norte del coloso salteño (sobre avenida Fernández Molina) se habilitará desde las 15 y hasta las 20 horas para la venta de las entradas presenciales.

Cabe destacar que mañana lunes de 9 a 18 horas se llevará a cabo en el estadio Delmi el canje de los tickes adquiridos por medio del portal electrónico.

Lo mismo ocurrirá el martes, el día del partido, pero de 12 a 19 horas.

Cabe aclarar en día del encuentro no se venderán entradas ni habrá canje en el estadio Martearena.

Gran expectativa

Y tras en choque entre Gimnasia de Jujuy y Central Córdoba el pasado miércoles 11, en donde el conjunto jujeño sacó pasaje a la otra instancia de la Copa Argentina tras vencer a los cordobeses por penales, el presidente de la Agencia Provincial Salta Deportes, Sergio Chibán, destacó que para el segundo compromiso copero, que tendrá el estadio Martearena el próximo martes se espera "un lleno total, con un flujo importante de gente que vendrá a disfrutar de una jornada que será inolvidable para el pueblo salteño al ver a unos de los grandes de nuestro país como lo es Boca".

Además, agregó que están "ultimando detalles en lo organizativo con otras áreas del Gobierno y del municipio para que tengamos una verdadera fiesta del deporte en Salta".

Una vez más, a pura gestión, el funcionario volvió a traer a Salta lo mejor del fútbol nacional.

Lo que tenés que saber

Los precios de las entradas son:

Menores Popular (hasta 11 años): $40000.

Popular: $50000.

Platea Preferencial Descubierta (Boca): $70000.

Platea Cubierta (Boca): $90000.

Las entradas que se venden en boleterías se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

No se venderán entradas y tampoco habrá canje el día del partido en el estadio Martearena.

Las personas con discapacidad interesadas deberán llenar el formulario para la acreditación de la entrada y concurrir con la aprobación y la documentación impresa preestablecida para retirarlas.