Internacionales

México confirmó el asesinato de "El Mencho", líder del cartel Jalisco Nueva Generación

En el enfrentamiento allecieron otros cuatro integrantes del cartel y otros tres resultaron heridos de gravedad, mientras que tres militares también quedaron heridos.
Domingo, 22 de febrero de 2026 17:29
La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco (oeste de México), con ayuda de autoridades estadounidenses.



Durante la acción, fallecieron otros cuatro integrantes del CJNG y otros tres resultaron heridos de gravedad, mientras que tres militares también quedaron heridos y fueron trasladados a hospitales para su atención especializada, apuntó la autoridad.



"Para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país", indicó el comunicado. 

