22 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
editorial
Salud en crisis
UNSa
relatos de salta
Inundaciones
Salta

Intensa lluvia en la ciudad durante la madrugada: cuadrillas municipales salieron a las calles

Las cuadrillas realizaron monitoreos permanentes en ríos, canales pluviales y limpieza de imbornales en distintos sectores de la ciudad. Se registraron 53 milímetros de lluvia y se recibieron 27 llamados de vecinos, los cuales fueron atendidos por los equipos de emergencia.
Domingo, 22 de febrero de 2026 13:52
Ante la tormenta de abundante y constante caída de lluvia registrada desde la tarde de ayer y durante la madrugada de este domingo, la Municipalidad desplegó un operativo integral de prevención y asistencia en distintos puntos de la ciudad.

En ese marco, se realizó un monitoreo permanente de ríos, canales pluviales y desagües, con el objetivo de verificar el normal escurrimiento del agua y prevenir situaciones de riesgo. 

Se registraron 53 milímetros de lluvia en un período de 18 horas, comprendido entre las 17 del sábado y las 11 de este domingo.

En total, se concretaron 30 asistencias, de las cuales 27 se originaron a partir de llamados de vecinos y 3 se realizaron de oficio, sin registrar daños materiales ni físicos.

Asimismo, desde la tarde de ayer y a lo largo de la madrugada, cuatro cuadrillas municipales trabajaron de manera permanente en la limpieza de imbornales, permitiendo el correcto drenaje del agua de lluvia y contribuyendo a mitigar anegamientos en las calles.

Desde el municipio se recuerda que continúa vigente el alerta meteorológico por abundante caída de agua, por lo que se solicita a la comunidad extremar las medidas de precaución y, ante cualquier emergencia, comunicarse al 105.

