22 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Municipios

Temporal y fe en El Galpón: sacaron la imagen de San Francisco Solano tras una nueva inundación

En solo 16 días el pueblo volvió a quedar bajo el agua tras la caída de 130 milímetros de lluvia. Cinco personas fueron evacuadas y no se descarta que el número aumente con el correr de las horas, mientras en Metán no hubo evacuados.
Domingo, 22 de febrero de 2026 13:03
El Galpón volvió a quedar bajo el agua y la escena se repite con angustia. A solo 16 días del último temporal, una nueva tormenta azotó la localidad y provocó inundaciones en distintos barrios, anegando calles y viviendas.

Según se informó, en pocas horas cayeron alrededor de 130 milímetros de agua. Si bien el fenómeno fue de menor intensidad que el anterior, el volumen acumulado fue suficiente para que gran parte del pueblo volviera a inundarse. Las imágenes de vecinos tratando de proteger sus pertenencias y del agua avanzando por las calles reflejaron otra jornada crítica.

En medio de la preocupación, los vecinos decidieron sacar la imagen de San Francisco Solano, patrono del pueblo, en un gesto de fe y súplica para que cesen las lluvias y llegue la calma. La postal recorrió rápidamente las redes sociales y simbolizó el clima de incertidumbre que se vive en la comunidad.

Durante la mañana se confirmó la evacuación de cinco personas, aunque no se descartaba que el número aumentara con el paso de las horas, a medida que se evaluaran los daños en las viviendas más afectadas.

Desde la Policía informaron que en Metán, pese a la intensidad de las precipitaciones, no se registraron personas evacuadas.

El Galpón enfrenta así su segunda inundación en poco más de dos semanas, en un contexto de saturación del suelo y creciente preocupación entre los habitantes por la reiteración de estos eventos climáticos.
