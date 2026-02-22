Más de 50 familias volvieron a inundarse en Morillo

La localidad de Coronel Juan Solá (Morillo) vuelve a estar bajo el agua. En la jornada de hoy, vecinos del barrio San Pantaleón denunciaron una nueva inundación que afecta a unas 50 familias, especialmente en la zona de calle Jorge Luis Borges, y reclamaron respuestas urgentes al Municipio y a la Provincia.

Javier Ruiz, vecino del barrio, expresó su indignación ante la reiteración del problema: “Aquí estamos de nuevo inundados. Hace más de diez años que se pide una solución y nada. Ya pasaron como cuatro intendentes y siempre es lo mismo: vienen, sacan fotos, hablan de proyectos, pero no se concreta nada”.

La situación se repite a lo que sucedió a comienzos de febrero último cuando el barrio se inundó por las intensas lluvias.

Según relató, la situación es crítica y golpea particularmente a sectores vulnerables. “Hay ancianos, un bebé de apenas tres meses, niños de cuatro años. Siempre que llueve pasa esto. Prometieron traer tierra para hacer un bordo alrededor de las casas, dijeron que la máquina ya venía, pero nunca llegó”, sostuvo.

Ruiz afirmó que en reiteradas oportunidades desde el Municipio se informó que los camiones y la maquinaria estaban en camino. “Nos dijeron que el volquete de Vialidad había llegado, que hoy tiraban tierra. Pero ya son dos veces que dicen lo mismo y no vienen. Primero que se rompió el camión, después que llovió y por eso no podían trabajar. Parece que esperan que llueva para recién acordarse del barrio”, denunció.

El vecino también cuestionó la falta de respuestas estructurales pese al cambio de autoridades. “El intendente es nuevo, pero los funcionarios no. Ellos están en planta permanente, conocen el barrio hace años. Antes de asumir vino, se paró frente a mi casa y dijo que este tema iba a ser lo primero que iba a resolver. Después, cuando llovió, vino, se sacó una foto con mi familia y publicó que ya nos habían asistido”, relató.

La asistencia, según Ruiz, se limitó a ofrecer un albergue en el complejo deportivo. “Nos dijeron que podíamos ir a quedarnos ahí, pero ¿qué hacemos con los animales y nuestras cosas? No podemos dejar todo abandonado. Pedimos aunque sea dos camionadas de tierra, que cuestan 50 mil pesos cada una, y ni eso logramos”, aseguró.

El reclamo no es individual. “No somos los únicos afectados, hay muchas familias más que no hablan por timidez. Yo hablo también por ellos”, afirmó. Además, sostuvo que desde la Provincia se habrían relevado datos de las familias damnificadas con la promesa de una solución habitacional urgente. “Nos dijeron que había que dar una vivienda urgente a esta familia, pero después nada. Usan los datos para gestionar beneficios que nunca llegan a nosotros”, denunció.

Ruiz recordó que, tras hacer pública la situación en redes sociales, la respuesta fue mínima. “Cuando hice viral lo que pasaba acá, trajeron un solo colchón para diez personas. Eso fue todo”.

Mientras tanto, el agua continúa afectando viviendas del barrio San Pantaleón. Los vecinos insisten en que la solución de fondo pasa por obras de infraestructura y defensas que eviten que cada lluvia vuelva a convertir la zona en un área anegada.

Hoy, una vez más, las familias de Morillo esperan que las promesas se transformen en acciones concretas antes de que el próximo temporal vuelva a golpear.