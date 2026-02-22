El Galpón volvió a inundarse: aún quedan 12 personas evacuadas tras el temporal

El Galpón volvió a quedar bajo el agua y la escena se repite con angustia. A solo 16 días del último temporal, una nueva tormenta azotó la localidad y provocó inundaciones en distintos barrios, anegando calles y viviendas. En pocas horas cayeron alrededor de 130 milímetros de agua, un volumen que, aunque menor al del fenómeno anterior, fue suficiente para que gran parte del pueblo volviera a inundarse.

Según confirmó a El Tribuno Silvina Venencia, directora de Acción Social de la Municipalidad de El Galpón, en el momento más crítico llegaron a evacuarse 10 familias, unas 30 personas aproximadamente. Actualmente permanecen 12 personas en el complejo municipal, ya que el resto comenzó a regresar a sus viviendas a medida que el agua fue bajando y se evaluaron los daños.

El sector más afectado fue un asentamiento ubicado junto al cementerio, donde el agua ingresó con fuerza a varias casas. Los evacuados fueron trasladados al complejo municipal, donde recibieron asistencia. En paralelo, el intendente Federico Sacca trabajó durante toda la mañana en la apertura de canales sobre la banquina y el cierre de alcantarillas por donde ingresaba el agua al pueblo, tareas que se extendieron durante varias horas para aliviar el escurrimiento.

Las imágenes de vecinos intentando salvar sus pertenencias y del agua avanzando por las calles volvieron a reflejar una jornada crítica. En medio de la preocupación, los habitantes sacaron la imagen de San Francisco Solano, patrono del pueblo, en un gesto de fe y súplica para que cesen las lluvias. La postal se viralizó rápidamente en redes sociales y simbolizó el clima de incertidumbre que atraviesa la comunidad.

En Metán, en tanto, pese a la intensidad de las precipitaciones y algunos destrozos como el corte total de una calle en barrio Jardín, no se registraron personas evacuadas, según informó la Policía.

La calle Santa Rosa en Metán.

El Galpón enfrenta así su segunda inundación en poco más de dos semanas, con suelos saturados y vecinos que vuelven a padecer las consecuencias de un fenómeno que golpea con fuerza al sur provincial.