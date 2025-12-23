PUBLICIDAD

Corte Suprema de Justicia
Ley de Financiamiento Universitario
Premios Olimpia
Julio De Vido
Primera Nacional
Navidad en Salta
Accidente vial
Clima en Salta
Solidaridad
Especial
Especial

¿Abre Nuevo Casino Alberdi en Navidad? Horarios especiales

Martes, 23 de diciembre de 2025 20:09

Nuevo Casino Alberdi, una de las salas de juego de azar más importantes del país, se prepara para festejar diciembre a lo grande. Sin embargo, con las fiestas en el horizonte, surge el interrogante de si abrirá sus puertas durante toda la noche o tendrá horarios especiales para Navidad.

Diciembre es una fecha especial para todos, por eso Nuevo Casino Alberdi tiene preparado un cronograma diferencial que afectará desde este martes 23 hasta el mismo jueves 25 de diciembre. Aquí te contamos los detalles.

Horarios especial para Navidad en Nuevo Casino Alberdi:

A partir de este martes 23, la sala permanecerá abierta hasta el 24 de diciembre a las 20 hs. Esto dará tiempo de sobra para que todos puedan volver a sus casas para disfrutar una noche en familia. 

Para el 25 de diciembre, la sala abrirá sus puertas a partir de las 15:00 hs. Luego, de allí en adelante mantendrá sus horarios habituales de fin de semana, permaneciendo abierta hasta el siguiente lunes a las 05:00 hs.

Esto significa que quienes quieran disfrutar de un rato de juego podrán hacerlo sin inconveniente en los horarios estipulados, y también los empleados de la sala podrán pasar sus fiestas en familia, priorizando así la felicidad de todos.

Nuevo Casino Alberdi y otro pozo histórico

¿Y si la navidad te regala uno de los premios más altos de la historia? La Jin Ji Bao Xi vuelve a dar de qué hablar con su pozo megamillonario, superando los 53 millones y lista para cambiarle la vida a quien se lleve este increíble premio. Esta época festiva es ideal para disfrutar y vivir noches inolvidables, de esas que Nuevo Casino Alberdi te puede ofrecer.

 

 

