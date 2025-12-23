Emilia Orozco: "Estos gremios le hicieron muchísimo daño a la Argentina"

La senadora nacional Emilia Orozco afirmó que la ley de reforma laboral "no viene a quitarle derechos a nadie", mientras cargó contra los sindicatos, cuestionó el gasto en las provincias y volvió a rechazar el voto electrónico por considerarlo "manipulable".

Si bien se suspendió hasta febrero el tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado, ¿cómo están trabajando en ese tema?

El proyecto de modernización laboral ha sido uno de los más polémicos de los últimos tiempos. Logramos el dictamen, logramos la conformación de las comisiones, que era lo más importante porque ya había como una premonición de que no nos iban a permitir avanzar en lo que quedaba del año. Teníamos los números para poder aprobarlo ahora en la sesión que vamos a tener el día viernes, pero a pedido de distintos sectores que querían quizás ampliar o hacer sus sugerencias, decidimos desde el oficialismo y obviamente desde el Ejecutivo Nacional prorrogar su tratamiento hasta febrero del año que viene. Y en el mientras tanto poder trabajarlo con los distintos sectores que quieren ser escuchados, que es lo que corresponde.

Los gremios rechazan el proyecto y ponen el acento en las indemnizaciones, ya que no se tienen en cuenta viáticos y vacaciones para el cálculo en caso de despido...

Han tratado de demonizar una ley que (está) lejos de tener trabas o quita de derechos. No viene a quitarle derechos a nadie. Estamos hablando de una ley que data de 1974. A la fecha tuvo solamente modificaciones parciales, no estructurales. Los gremialistas son los que se sienten quizás más perjudicados. Se viene a poner el orden, que es algo que nunca hubo. Un gremialista, un sindicalista, los famosos delegados gremiales que podían hacer su actividad gremial en horario laboral, que creo que es uno de los puntos que más les molesta, van a tener absoluto derecho: su derecho a huelga no cambia nada.

Lo que sí es que el Estado, los argentinos, le vamos a pagar solamente 10 horas de esas que pueden salir a hacer su actividad gremial. El resto tienen que volver a trabajar. La cantidad de gente que teníamos amparados en estos gremios, famosos delegados que no cumplían sus funciones… nadie le está quitando derechos, sino que estamos siendo justos con el resto de los trabajadores.

Jorge Guaymás, titular del gremio de camioneros de Salta, dijo que los legisladores nacionales tienen que explicar a los salteños su postura, sino acamparán en la plaza....

Este señor no está en un lugar para poder poner demasiadas objeciones. El solo hecho de que venga de la CGT..., yo veo que estos gremios y estos sindicatos les han hecho muchísimo daño a la Argentina. Varias empresas reconocidas, con un número importante de trabajadores afiliados que cuando ven que lejos de dar beneficios les dan perjuicios, se están desafiliando y están teniendo directamente una mesa de negociación con el empleador y no con estos intermediarios, como los Moyanos de la vida. Dicen representar a los trabajadores, cuando vos tenés gente que nunca trabajó. Le han hecho muchísimo daño a los trabajadores.

Está en agenda reunirse con los sindicatos salteños...

La mesa de diálogo está en el Congreso de la Nación. Podríamos haberla aprobado el día viernes si queríamos (a la reforma) porque los votos están, pero corresponde escuchar a todos estos sectores. De hecho recibimos la semana pasada en el Congreso a gente de la CGT del gremio. Pero yo de este sector sinceramente no espero nada nuevo, nada bueno ni nada que pueda aportar y enriquecer a la ley a favor de los trabajadores.

¿Cómo ve la discusión del Presupuesto?

Yo creo que lo más difícil ya pasó, que fue Diputados, con todas sus observaciones y el debate acalorado. Se trabajó con los gobernadores, que es una parte difícil. También es importante decir que la mayor parte de la coparticipación que se gira a las provincias se gasta en sueldos. Por eso el presidente dice que es tan importante que las medidas que se toman a nivel nacional se repliquen en las provincias y en los municipios, porque de nada sirve que te giren más plata si lo único que vas a hacer es seguir ensanchando el Estado, tomando más contratos, más gente. Y qué casualidad que esos incrementos enormes, exponenciales, de planta política los ves después de una elección. ¿Por qué? Porque es ahí donde se suman los compromisos: los famosos punteros políticos o este acomodo o reacomodamiento ficticio de 'te cierro ministerios y abro secretarías' para reducir el Estado, cuando vos ves que lo único que han hecho es una movida de piezas y ninguno se va a su casa.

Emilia Orozco, en el Streaming de El Tribuno. Foto: Walter Echazú

Lo dice por la nueva ley de Ministerios de Salta que redujo de 48 a 30 las secretarías...

Yo quiero saber dónde están los que supuestamente fueron reemplazados. Porque si vos solamente me vas a hacer un maquillaje. La teoría del liberalismo ya la tienen, ahora hay que ver si en la práctica realmente funciona. De nada sirve decir 'cerré tantos ministerios para ponerlos en secretaría' y hacer un uso responsable de los recursos del Estado y no despilfarrar el dinero público, si después al que era ministro le dan otro carguito, y ese carguito te genera cinco secretarios más, y esos secretarios tienen choferes...

Ahora tienen 9 diputados provinciales, un senador y concejales, ¿qué bajada de línea le hacen desde La Libertad Avanza?

Defender las ideas de la libertad. Ahora que vino el tema de armar sus equipos de trabajo: regla número uno, prohibido contratar familiares, es algo tan básico que la gente lo pide. Ahora que están bajo La Libertad Avanza, porque algunos vinieron… tenemos concejales que eran del PRO y ahora están en La Libertad Avanza, radicales ahora están en La Libertad Avanza. Las reglas son claras para todos: no familiares y armar equipos técnicos que lo apuntalen en su tarea legislativa.

Si bien falta para las elecciones del 2027, ¿se ve como candidata a gobernadora?

Por ahí algunos obsecuentes del gobernador dicen "quiere ser gobernadora". No hay archivos donde haya dicho que quiero ser gobernadora. Yo veo que hay una provincia mal administrada, que está tomando empréstitos y endeudamientos a largo plazo, con un período de gracia, que casualidad… en estos cuatro o cinco años. Ves un gobernador que, según su interpretación de la última reforma (constitucional), él puede ser reelecto. Para nosotros, no. Acá la mayoría hace lo que quiere y las escribanías de gobierno que están en el Senado y en la Cámara de Diputados también. Nosotros sí nos estamos preparando para poder presentarnos en el 2027. Siempre digo: no defendemos personas, defendemos ideas. Y La Libertad de Avanza, a diferencia de los otros espacios políticos, tiene un semillero increíble de personas.

¿Cree que se debe cambiar el voto electrónico por la Boleta Unica de Papel?

La posibilidad va a depender lamentablemente del gobernador y veo que no tiene muchas ganas de traer la Boleta Unica de Papel. Ya demostramos que hay una gran aceptación en las nacionales: fue muy ágil.

Le achicás mucho el margen de maniobra de corrupción adentro (del cuarto), de fraude. Se terminó el voto cadena, se terminó un montón de cuestiones. Ojalá entren en conciencia: es un método mucho más transparente y sobre todo mucho más económico. En una provincia que va a llorar y a cantar serenatas que no tiene plata, sería bueno empezar a cuidar el dinero de los salteños en estas cuestiones. El voto electrónico es más caro. Vamos a la boleta única papel: es mucho más eficiente, más transparente, más ágil y, sobre todo, lo más importante: tuvo una amplia aceptación de la gente.

¿Le sigue teniendo miedo al voto electrónico?

Totalmente. Para mí sí es manipulable. Se pueden robar una elección. En Capital ganamos ampliamente, por eso no lo pudieron revertir, pero en el interior es otra la realidad.