Nico Reynoso, en el podio de los Panamericanos: ganó la medalla de plata en mountain bike

El salteño Nicolás Reynoso (21) tuvo una destacada participación en el segundo día de acción de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El oriundo de Rosario de la Frontera ganó la medalla de plata en la prueba masculina de cross country de mountain bike que se desarrolló este domingo en el circuito del complejo Agua Vista de la capital paraguaya.

Fue una jornada positiva para el ciclismo de montaña argentino en la cita continental, ya que a la medalla ganada por Reynoso se sumó la de la mendocina Luciana Miralles, que también finalizó segunda en el cross country femenino.

Choco Reynoso ocupó el dorsal número cinco en la prueba que tuvo veinte bikers en la línea de largada. Para ellos se estableció un circuito de 5,10 kilómetros de extensión, con la obligación de dar seis vueltas para completar 30,60 kilómetros.

El salteño completó esa distancia en 1h17m42s, a 49 segundos del mexicano Iván Aguilar (1h16m53s), ganador de la medalla de oro. El podio se completó con el brasileño Eiki Yamauchi (1h17m58s). El tucumano Facundo Cayata, el otro argentino que participó de la prueba, terminó en el décimo lugar, estableciendo una marca de 1h23m12s.

Al completar el primer giro, Reynoso ya ocupaba el tercer lugar y mantuvo la posición tras la segunda, tercera, cuarta y quinta vuelta. El último giro fue un mano a mano con el brasileño Yamauchi, al que pudo superar para asegurarse y colgarse la medalla de plata en su primera participación en los Juegos Panamericanos Junior.

Nico sumó así un nuevo lauro más para su carrera. Su primer gran éxito lo consiguió en 2021 al coronarse campeón argentino de la categoría junior, siendo el primer salteño en toda la historia en alcanzar semejante logro. Un año después, en 2022, fue nuevamente campeón argentino, pero esta vez en mountain bike.

En septiembre de esa misma temporada compitió en el Mundial realizado en Francia donde ocupó el puesto 23, siendo el mejor clasificado entre los latinoamericanos. Semanas antes de los Juegos Panamericanos, el rosarino ganó su segundo título argentino de mountain bike en San Luis.