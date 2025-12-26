Las reservas del Banco Central subieron y son récord en la era Milei

Las reservas de divisas del Banco Central dieron un salto fuerte de US$ 596 millones y cerraron en un nuevo récord en la gestión Milei, de US$ 43.610 millones.

La evolución de las reservas es seguida de cerca por los especialistas porque es la variable clave que mira el FMI para determinar si se cumplirá la meta del último desembolso. Además, es clave ya que la Argentina deberá afrontar el pago de un vencimiento de deuda por US$4.200 millones el próximo 9 de enero, uno de los compromisos más elevados de este año.

Según informó el Banco Central, ayer las tenencias en moneda extranjera llegaron a los US$43.610 millones, se trata de la cifra más elevada desde agosto de 2025 cuando las reservas brutas fueron de US$43.014 millones.

Siempre de acuerdo a los datos de la autoridad monetaria, durante esta semana, el stock de reservas brutas se incrementó en US$ 1.197 millones, como consecuencia de la suba del valor del oro, la valorización del yuan chino y el ingreso de fondos de organismos internacionales. El BCRA tiene 1,98 millones de onzas del metal precioso, cuyo precio hoy se ubica en US$ 4.561.

Cotización del dólar

Fue en una jornada en la que el dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA).

En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.475,45 para la venta.

La suba de la jornada respondió al ingreso de divisas por parte de organismos internacionales y a la suba de cotizaciones, en especial del valor del oro.

De este modo, en la semana corta de Navidad las arcas de la autoridad monetaria escalaron US$1.197 millones.

En el segmento mayorista, el dólar se ubicó en $1.452,50.

Dólar blue

El dólar blue cotizó a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Por su parte, el dólar CCL cotiza a $1.527,22 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1%.

En tanto, el MEP opera a $1.486,11 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los US$ 87.231.

.