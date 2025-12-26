En Metán preocupa el uso de pirotecnia de alto impacto

En San José de Metán el uso de pirotecnia de alto impacto durante la Noche Buena y Navidad generó gran preocupación en proteccionistas de animales, vecinos y autoridades.

“Venimos trabajando a través de la Municipalidad en la concientización, pero evidentemente todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Se labraron actas de infracciones, pero el control se hace muy difícil porque se vende mucha pirotecnia de manera ilegal en comercios informales y por internet”, dijo el Subsecretario de Seguridad de la comuna metanense, Leonardo Aguirre.

En distintas campañas la Municipalidad viene recordando que continúa vigente la Ordenanza Municipal N.º 4146/21, que prohíbe la venta de pirotecnia sonora de alto impacto.

“No es solo una norma... es una decisión colectiva para vivir las celebraciones con respeto. Cuidar a nuestros niños, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a nuestras mascotas. Cuidar la tranquilidad y la buena convivencia entre vecinos”, destacaron.

“La alegría se puede compartir sin ruido. Con luces, con encuentros y con empatía”, indicaron desde la Municipalidad. Por eso se viene insistiendo con la campaña denominada “Más luces, menos ruidos”, porque la pirotecnia de alto impacto también puede afectar a personas con la condición TEA.

“No es solamente el control, en lo que somos conscientes que debemos mejorar, sino que también hay que seguir generando conciencia en la población para que esto no siga ocurriendo”, dijo Aguirre.

En Metán la Navidad llegó en paz, no hubo quemados por pirotecnia, accidentes ni hechos de gravedad. “Fue una noche tranquila, con todos los servicios funcionando, y no hubo que lamentar personas heridas ni lesionadas por el uso de pirotecnia. Esperamos que este buen comportamiento se repita en Año Nuevo”, dijo el gerente del hospital Del Carmen, Pedro Samsón.

“Tiraron de manera indiscriminada”

“Es increíble la forma indiscriminada en la que tiraron pirotecnia de alto impacto, a toda hora, todo el tiempo. La gente y los comerciantes que los venden son perversos, dijo Elisea Figueroa Saravia, a través de su Facebook. La vecina metanense posee una guardería canina.

Con anterioridad había mostrado una imagen muy triste de su perro y expresó que: “Tiran pirotecnia de alto impacto y “Thor” pasándola pésimo. Seamos conscientes y empáticos por los animales, los niños y los adultos mayores, por favor”.

