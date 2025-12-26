VIDEO La intensa nevada en la Puna complica el tránsito por los principales caminos

Una intensa nevada afecta este jueves a San Antonio de los Cobres, en un fenómeno poco habitual para esta época del año que impacta de lleno en la circulación vehicular y las actividades cotidianas de la zona. Desde las primeras horas de la madrugada, se registra acumulación de nieve sobre rutas y caminos, redución la visibilidad y complicaciones en el tránsito.

La situación más delicada se registra sobre la ruta nacional 51, uno de los principales corredores que conecta el Valle de Lerma con la Puna. A la altura de Chorrillos, varios camiones quedaron varados debido a la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, lo que obligó a detener la marcha y extremar las medidas de precaución.

Vehículos varados en la ruta 51

Según se informó, la nevada continuaba durante las primeras horas de la mañana y el pronóstico meteorológico anticipa tormentas para la tarde, un factor que podría agravar el estado de las rutas y prolongar las complicaciones para el transporte de cargas y vehículos particulares.

Ante este escenario, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, circular con extrema precaución y mantenerse informados sobre el estado de las rutas, especialmente en una región donde las condiciones climáticas pueden cambiar de manera repentina.

El estado de las rutas

Vialidad Nacional informó que se vio afectada la circulación en la ruta 51, en el tramo que se extiende entre Gobernador Solá y La Apacheta, donde equipos y maquinaria se encuentran trabajando para continuar con el despeje del material acumulado. Gracias a la rápida intervención, se logró habilitar el tránsito por media calzada, y las tareas continuarán con el objetivo de brindar mayores condiciones de seguridad a los usuarios.

En tanto, en la zona alta de la Puna se registraron importantes nevadas, especialmente a la altura de Alto Chorrillos, en el kilómetro 181 de la ruta 51, donde se acumuló una gran cantidad de nieve sobre la calzada. Allí, los operarios realizan trabajos de perfilado y despeje de nieve para garantizar condiciones seguras de circulación.