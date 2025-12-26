PUBLICIDAD

26 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Presupuesto 2026
Empleados provinciales
Municipalidad de Salta
Tini Stoessel
Ruta nacional 51
Narcotráfico en Salta
Protestas en Bolivia
Cristina Kirchner
Nacionales

Cristina Kirchner sigue internada con antibióticos y sin fecha de alta

Este sábado se cumplirán siete días de internación por apendicitis.
Viernes, 26 de diciembre de 2025 21:54
Cristina Kirchner sigue internada en el Otamendi y sin fecha de alta por ahora.
La exmandataria Cristina Kirchner continuará internada, según el último parte médico emitido por el Sanatorio Otamendi emitido este viernes en su sexto día de internación.

Según el informe, la expresidenta se mantiene con "drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico" y sin poder superar el cuadro de "íleo posoperatorio", luego de su intervención quirúrgica por una apendicitis con peritonitis.

El "íleo posoperatorio" es una alteración transitoria del movimiento normal del intestino que puede aparecer después de una intervención en el apéndice o en el intestino, o cuando se maniobra el intestino. En el caso de Cristina Kirchner los síntomas aparecieron el miércoles de este semana y el diagnóstico se terminó de confirmar con una tomografía computada de abdomen que se le realizó ese mismo día.

"Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso", sostuvo el parte.

El informe firmado por la doctora Marisa Lanfranconi indicó que la exjefa de Estado "continua con dieta líquida, sin poder progresar hasta el momento a sólidos".

"Por el momento, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación del estado de íleo", expresó la médica.

Hasta ayer no se conocía una fecha posible de alta para Cristina Kirchner, quien fue ingresada el sábado último al Sanatorio Otamendi, y hoy cumple una semana internada.

 

