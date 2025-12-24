PUBLICIDAD

La salud de Cristina
Inundaciones en Salta
Fiestas de Fin de Año
Christian Petersen
Papa León XIV
Navidad 2025
NBA
Fórmula 1
violencia en Tartagal
Clima en Salta
Nacionales

La salud de Cristina Kirchner: la expresidenta pasará la Navidad internada bajo observación

La ex presidenta fue intervenida quirúrgicamente en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada.
Miércoles, 24 de diciembre de 2025 16:57
Luego de la exitosa cirugía a la que fue sometida por un cuadro de "apendicitis aguda con peritonitis localizada", la ex presidenta Cristina Kirchner evoluciona favorablemente aunque continuará internada bajo observación médica.

El nuevo parte médico, informó que a la ex mandataria se le practicó una tomografía computada de abdomen que “confirma el diagnóstico” que había recibido la paciente el día de su internación en el Sanatorio Otamendi de la Capital Federal.

“Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo. Continua bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”, se detalló. 

E parte agregó que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”.

La exmandataria cumple la condena de prisión domiciliaria que confirmó en su momento la Corte Suprema de Justicia, pero obtuvo autorización para salir de su residencia en el barrio porteño de Constitución para recibir atención médica inmediata en el Sanatorio Otamendi dada la gravedad del cuadro de salud informado por los médicos que la asistieron.

A raíz de fuertes dolencias en la zona del abdomen, Cristina Kirchner solicitó asistencia médica a domicilio y allí el personal de salud determinó que dadas las características de los síntomas era necesario que la trasladaran para someterse a estudios de mayor complejidad.

 

 

