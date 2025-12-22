Cristina sigue internada, pero hoy le darían el alta

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanecía ayer internada en el sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires, tras la operación de urgencia a la que fue sometida el sábado a raíz de un cuadro de apendicitis. La titular del PJ no recibiría el alta médica hasta hoy, indicaron fuentes de su entorno.

La exmandataria se repone de una "apendicitis con peritonitis localizada", luego de haber sido sometida a una "cirugía laparoscópica" por la que evolucionó "hasta el momento sin complicaciones post operatorias", informó ayer el sanatorio. El siguiente parte médico se conocerá hoy, cuando la expresidenta obtendría el alta.

Trascendió que se encuentra en una habitación individual y recibió la visita de familiares directos como su hijo Máximo Kirchner.

En sus redes sociales, Máximo Kirchner posteó una secuencia de imágenes de militantes apostados frente a la clínica donde está internada su madre y afirmó: "Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre". Los familiares de su la expresidenta no se dejaron ver en el ingreso al sanatorio, pero arribaron por un estacionamiento que se conecta directamente con la institución médica.

Cristina Kirchner se sintió mal el viernes pasado, pero recién el sábado la atendió un médico, que recomendó su traslado para hacerle estudios. El tribunal que la sentenció a prisión tuvo que dar su autorización para que la expresidenta abandonara su departamento en San José 1111. Regresaría allí hoy después del mediodía.

El deseo de Milei

El presidente Javier Milei le deseó ayer una "pronta recuperación" a Cristina Kirchner. "Como ser humano, nosotros respetamos el derecho a la vida y la propiedad. Puedo tener la peor y más aberrante opinión política, pero no me meto en lo humano. Que tenga una pronta recuperación", dijo el jefe de Estado.