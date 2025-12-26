PUBLICIDAD

26 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Homicidio en tartagal
Cena Navideña
arte
Javier Milei
Uso de Pirotecnia
nevada en San Antonio de los Cobres
EEUU
Siniestro vial
Salta

Terrible choque en circunvalación oeste, a metros del ingreso a San Lorenzo Chico

El vehículo es un Fiat Corsa que terminó incrustado en un poste de luz. El auto trasladaba a una familia, que se dirigía de norte a sur.  
Viernes, 26 de diciembre de 2025 08:57
Circunvalación Oeste, a la altura de San Lorenzo Chico, fue escenario nuevamente de un terrible siniestro vial, donde un Fiat Crono quedó incrustado en un poste de luz. 

Recordemos que en la zona se colocaron hace apenas una semana, controladores de velocidad, donde la máxima para vehículos es de 110 km/h. 

Los ocupantes de este auto era una familia, que se encuentra en buen estado de salud. 

El terrible siniestro, al parecer fue generado por la pérdida del control del vehículo que circulaba a alta velocidad, y terminó arrancando en su totalidad el poste de luz, que quedó atravesando el auto. 

 

