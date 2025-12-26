VIDEO. Sorpresiva nevada en San Antonio de los Cobres en pleno diciembre: hasta armaron muñequitos de hielo

La postal pareció sacada de pleno invierno, pero ocurrió en diciembre. En San Antonio de los Cobres, las condiciones climáticas se alinearon de forma perfecta y regalaron una nevada intensa que no tardó en volverse viral. El hielo se acumuló en patios y veredas, y la escena se completó con chicos armando muñequitos de nieve, algo poco habitual incluso para la región.

Mientras tanto, a más de 3.700 metros de altura, el departamento Los Andes vivía una jornada muy distinta al resto de la provincia. En Salta capital y localidades cercanas, la tarde de Navidad estuvo marcada por una llovizna constante, sin grandes sobresaltos. En la Puna, en cambio, el frío fue protagonista.

Para que se produzca una nevada se necesitan dos factores clave: temperaturas por debajo de 0°C en todas las capas de la atmósfera, desde las nubes hasta el suelo, y suficiente humedad en el aire. En ese escenario, el vapor de agua se condensa en cristales de hielo que se agrupan en copos y logran llegar al suelo sin derretirse.

La combinación precisa de frío intenso y humedad define además el tipo de nieve. Cuando es más húmeda y pesada, como ocurrió en esta oportunidad, permite que se compacte fácilmente, ideal para jugar y armar muñecos, algo que aprovecharon los más chicos.

Para hoy, el pronóstico en el departamento Los Andes anticipa probabilidad de tormentas, con una temperatura máxima de 18º y una mínima de 3º. Un dato que confirma que, en la Puna, el clima siempre puede sorprender, incluso en pleno diciembre.