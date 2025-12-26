Jarsún: "La gente pidió reducir el Estado, pero después busca trabajo en el Estado; hay una contradicción"

En su primera semana como ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún habló con El Tribuno del ajuste en la estructura provincial, el déficit de Saeta y descartó la privatización de Aguas del Norte. Habló de su rol político.

Combina actividades como ministro de Gobierno y titular de Aguas de Norte...

Habilitamos un pozo nuevo en Parque de la Vega que beneficia a toda la zona: barrio Hipódromo, San Francisco, San Calixto, un pozo importante, más de 6.000 vecinos se favorecen. Contento de poder avanzar en soluciones para la gente, con un nuevo desafío, asumir esta cartera tan importante (Ministerio de Gobierno). Siempre aclaro que es ad honorem, porque quiero que la gente sepa que no hay doble sueldo, porque puede llegar a malinterpretarse, no se pueden tener dos sueldos del Estado.

Hay un contexto de achique y en Provincia se redujeron 18 secretarías...

No está fácil la situación, la Argentina está viviendo un momento complejo, a mí me llegan de a docena los currículum, la gente no la está pasando bien, espero que esto se reactive pronto por el bien de todos.

En la última sesión de Diputados un legislador de La Libertad Avanza cuestionó que usted tenga doble función. Y se preguntó si le va a dar prioridad al Ministerio de Gobierno o a Aguas del Norte...

Siento que tengo la capacidad de darle prioridad a las dos cosas, si no no hubiese aceptado el desafío. Aparte creo que una de las cosas por ejemplo es que el gobernador tiene que ver todo, si es por eso digamos ¿a qué le da prioridad el gobernador?

Pero ahí el tiene ministros...

Yo también tengo equipo. En Aguas del Norte tengo un gerente general como Juan Bazán, que tiene un conocimiento pleno de la situación, nos coordinamos muy bien el laburo. Yo confío en delegar funciones y trabajo en equipo, entonces me parece que eso es pensar en chicos, de creer que uno no puede ocuparse de distintas tareas.

¿Saeta va a quedar en Gobierno?

Sí, así salió aprobada la Ley de Ministerios. Estuve hablando con el ministro de Economía (Roberto) Dib Ashur. Yo trabajo muy articulado con los otros ministerios, así que eso es fundamental también para poder resolver los problemas, porque el problema de SAETA es el déficit.

Es una papa caliente porque cada vez hay menos pasajeros y no hay subsidio nacional...

Yo tengo las manos quemadas de tantas papas calientes, pero con Aguas del Norte fue igual: cuando asumí Aguas del Norte era una empresa quebrada, con lo que recaudaba cubría solamente un 25% de los costos operativos, estamos a cinco meses de que sea una empresa saneada. Obviamente llevó tiempo, tres años, pero es un proceso y creo que SAETA tiene mucho para discutir, es verdad que quizás la situación económica de la gente hace que viajen menos, quizás también el tema de las aplicaciones que han aterrizado con fuerza, sobre todo en el área metropolitana, han hecho también disminuir eso.

Desde el sector libertario plantean que se debe privatizar Aguas del Norte.

Estoy dejando la empresa saneada. Eso va a ser importante por si alguien quiere soñar con privatizarla. Porque una empresa deficitaria nadie la adquiriría.

¿Es viable una privatización?

Yo creo que no es viable. Me parece que pude demostrar que no es la privatización la solución, sino poner personas indicadas en las funciones. Porque si yo soy público y la estamos saneando no tiene que ver con que venga un privado. Además, a mí me llaman de la escuela de Las Cuevas, en la Quebrada del Toro. Se quema la bomba. Tres veces fuimos a esa zona. ¿Vos creés que un pivado va a ir?

Tiene un ministerio político. ¿Cuál es su objetivo?

Creo que lo que me llevó a mí a ser ministro de Gobierno y Justicia, que el gobernador vio y no estaba en mis planes, fue la articulación que vengo haciendo con todo el interior. Tengo contacto directo todos los días con los intendentes, con los legisladores, saben que soy un call center las 24 horas atendiéndolos y tratando de resolver los problemas. Va a ser mi función articular con la política, con las gestiones de cada municipio y después cuando llegue el momento ver el armado electoral.

Si bien falta para las elecciones, ¿cree que se debe dar el debate si se debe usar voto electrónico o boleta única de papel?

Creo que eso primero que nada debería yo tener reunión con el Tribunal Electoral sobre cómo piensa manejarlo. Después de ahí hacer un análisis de costos porque también entiendo que nuestra boleta papel sería así una boleta (muy grande) por nuestro sistema, por la cantidad de listas que se presentan y hay que ver si eso también duplica el costo de lo que hemos tenido hasta ahora. Eso también es importante analizar.

Hay dos vacantes en la Corte de Justicia de Salta, ¿ya le dio instrucciones al secretario de Justicia para avanzar con el proceso de elección?

No. Vamos a esperar, pero además el secretario de Justicia (Javier Mónico) ya se reunió con la presidenta de la Corte y todos los jueces de la Corte. Creo que eso va a ser clave para articular bien con ellos. Yo creo que eso tenemos que definir cuanto antes, pero bueno yo estimo que va a ser para el año que viene.

¿Qué escucha de lo que dice la gente tras las elecciones?

Creo que la gente pidió reducción del Estado. Pero hay una contradicción: muchos no quieren el Estado pero después buscan trabajo en el Estado, buscan la salvación en el Estado; porque el privado no está bien. Hoy se están cerrando comercios, no hay rubro que se esté salvando.

¿Por qué cree que se da esa contradicción?

Por temor a que vuelva el pasado. Aunque nosotros no proponíamos que vuelva el kirchnerismo. Nuestra propuesta era superadora, era decir ver que se hace bien y pedir que se corrija. Negociar por Salta, exigir lo que corresponde. No vamos a comparar el voto de Flavia Royón en el Senado, que ella si va a poder pedir que le den cosas para Salta, que el voto de Orozco, que va a votar lo que le digan, son delegados del Gobiermno nacional.

En menos de dos años hay elecciones, ¿aceptaría ser candidato a intendente o gobernasdor?

Yo soy una persona de la política, yo empecé muy chico, fui diputado, intendente, y después llegó la enorme responsabilidad de estar en Aguas del Norte otro desafío ser ministro de gobierno. Soy parte de un equipo y se jugar en equipo. No me corto solo. Entiendo el copnsenso uy la posibnilidad de buscar lo mejor para la provincia. Es imprudente darte una respuesta.

¿Creés que el gobernador se presentará nuevamente?

Creo que es la persona con más posibilidades, es un buen conductor, gobernó en los peores momentosde la artgentina. Una provincia endeudadam, la pandemia. Y despupés Milei que cerró todos los grifos de obras públicas. En el contexto que lo hizo, lo hizo bien.