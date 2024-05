Promueven una ley para poner un tope en el plus médico

La Cámara de Diputados agendó para la sesión de hoy un proyecto de ley que promueve la incorporación de un artículo bis para dejar establecido en la Ley 7127 que el monto en concepto de arancel diferenciado no supere el valor de la consulta o práctica abonada por el IPS.

La Cámara de Diputados agendó para la sesión de hoy un proyecto de ley que promueve la incorporación de un artículo bis para dejar establecido en la Ley 7127 que el monto en concepto de arancel diferenciado no supere el valor de la consulta o práctica abonada por el IPS.

La iniciativa, que figura como punto numero uno en el acta de labor parlamentaria para la sesión de hoy propicia la incorporación del artículo 8 bis de la Ley 7127 de creación del Instituto Provincial de Salud (IPS) de la Provincia.

El texto para este nuevo artículo señala que "el monto que los prestadores autorizados para ello cobren en concepto de arancel diferenciado no debe superar en ningún caso el valor de la consulta o práctica abonada por el IPS".

Los autores del proyecto, el titular de la Cámara baja, Esteban Amat, y la diputada Laura Cartuccia, analizan en los fundamentos que el cobro de "un extra" por parte de profesionales de la salud se suma a las cuotas cada vez más caras que pagan las personas afiliadas a obras sociales y prepagas.

Indican que "en muchos casos, se trata de copagos o coseguros no autorizados que pueden llegar a superar los tres mil pesos", hacen notar que esta situación arrancó en el interior y ya ocurre también en el AMBA y es "un síntoma más de la crisis del sistema de salud y un golpe más al bolsillo, todo al mismo tiempo".

El cobro de un "plus médico" por parte de algunos profesionales que trabajan para obras sociales y prepagas es una práctica de larga data, pero cada vez más extendida, señalan y sostienen que el daño colateral que provoca es los pacientes "prefieren no atenderse por no poder abonar mil, dos mil, tres mil, o incluso más pesos".

Adultos mayores

Por otra parte, la Cámara de Diputados sancionará hoy la ley que dispone la implementación de políticas públicas destinadas a la capacitación e inclusión digital para los adultos mayores desde el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo.

Con esta ley, destinada para mayores de 60 años, se propiciará el acceso y la inclusión digital para adquirir capacidades tecnológicas que les permitan optimizar sus tiempos, recursos y obtener beneficios en relación a la comunicación, información, productividad, entretenimiento, aprendizaje, realización de trámites, gestiones financieras y banca digital.

Se deberá ofrecer capacitación en el uso y administración de dispositivos digitales, en comunicación digital e internet para navegación en línea y acceso a portales, la utilización de redes y aplicaciones de comunicación, gestión de trámites en línea y para que acceder a los servicios de ANSES, PAMI, home banking-banca electrónica.

Otros temas

En el acta de labor elaborado para el plenario de la fecha, la Cámara de Diputados agendó una decena de expedientes para llevar al recinto. Entre ellos figura un proyecto de ley que propone establecer la capacitación obligatoria referente al Trastorno de Espectro Autista (TEA) para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial de la Provincia.

La Cámara baja, además, aprobará la adherirá al Día Internacional de la Salud para las Mujeres que se celebra el 28 de este mes para reafirmar y garantizar derechos.

Defensor de los ancianos

Para la sesión de esta tarde se agendó un proyecto de ley que propicia la creación del cargo de Defensor de los Adultos Mayores de la Provincia, con el fin de proteger derechos y garantías de este sector.

En la Argentina los derechos de estas personas están amparados en la Constitución Nacional, artículo 14 bis y 75 inciso 23, así como ha sido receptada por tratados internacionales que son operativos en nuestro país, fundamenta el autor del proyecto, el diputado Guillermo Durand Cornejo.

El legislador observa que en la práctica, "el destrato a los abuelos, en organismos como Anses y Pami, obras sociales, y clínicas es algo constante". Realizar trámites, falta de movilidad, imposibilidad de ser asesorados debidamente, impacta en "su calidad como personas, de poder vivir una vejez digna y tranquila", agrega.