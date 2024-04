Habilidades digitales: pieza clave en el mercado laboral de la Era 4.0

El mundo está en permanente evolución y los puestos de trabajo que se generan también. En esta columna pretendo hacer una reflexión e invitar al lector a sumergirse por unos momentos en las aguas turbulentas del mercado laboral. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Cuáles son las oportunidades que debemos abrazar con fervor y las tendencias que debemos seguir con atención? Permítanme ser su guía en este viaje.

En 2023, los principales problemas en el mercado de trabajo estuvieron relacionados con los vaivenes de la actividad económica que todos conocemos y la alta inflación, que impactaron por ejemplo en la caída de la tasa de empleo, la subocupación y la precariedad laboral, entre otras que siguen persistiendo en este 2024. Pero también es cierto que los cambios tecnológicos no se detuvieron; al contrario, es como si hubieran apretado el acelerador; esa rápida evolución y la aparición de la Inteligencia Artificial (IA) generativa están planteando desafíos en términos de adaptación y capacitación para los trabajadores en casi todos los rubros de actividad.

Teniendo en cuenta esta tendencia me interesé por investigar las novedades en el mercado laboral actual; saber cuáles son los rubros o áreas que más puestos de trabajo ofrecen, o demandan y cuáles son las competencias y habilidades que requieren, siendo las digitales las que se han convertido en un activo fundamental para las personas que buscan empleo en la Era 4.0

Estamos viviendo tiempos de transformación sin precedentes. La revolución digital ha alterado la forma en que trabajamos, gestionamos, nos comunicamos y vivimos. Las máquinas inteligentes, la automatización y la inteligencia artificial se han convertido en nuestros compañeros de ruta. Pero no teman, queridos lectores, porque en medio de esta tormenta, también encontramos oportunidades brillantes.

El mundo del trabajo

Para 2027, las empresas predicen que casi la mitad (44%) de las habilidades básicas de los trabajadores se verán afectadas. La tecnología avanza más rápido de lo que las empresas pueden diseñar y ampliar sus programas de capacitación, según el Informe sobre el futuro del empleo del Foro Económico Mundial. Se dice ampliamente que la IA es un factor disruptivo clave, pero otros factores, incluida la transición verde y las condiciones geoeconómicas, también provocarán una "rotación" de casi una cuarta parte de los empleos para 2027, un impacto que incluye tanto a empleos emergentes como a empleos en declive.

Para 2024, la mayoría de los economistas-jefe encuestados por el Foro Económico Mundial creen que la IA generativa aumentará la productividad y la innovación en los países de altos ingresos. Pero en el caso de los países de bajos ingresos, poco más de un tercio cree que así será. Se esperan aumentos de la productividad en industrias tecnológicamente actualizadas y las comunicaciones digitales, los servicios financieros y profesionales, los servicios médicos y de atención sanitaria, el comercio minorista, la manufactura, la ingeniería y la construcción, la energía y la logística. Estos beneficios potenciales "contrastan marcadamente con las preocupaciones sobre los riesgos de la automatización, el desplazamiento del empleo y la degradación", dice el informe.

Para el año 2030, se proyecta que el número de empleos digitales en todo el mundo aumente a aproximadamente 92 millones. Estos puestos suelen estar mejor remunerados. A modo de ejemplo, en Argentina se ofrecen oportunidades laborales para profesionales (como contadores, licenciados en administración u otros títulos afines) en trabajos remotos relacionados con estrategia de negocios. Se prefiere que los candidatos tengan una maestría y se ofrece un salario de U$7.000 dólares para una jornada completa. Además, para puestos de asistentes virtuales administrativos o comerciales, también en modalidad remota y a tiempo completo, la remuneración mínima es U$2.500 dólares al mes, dirigido a jóvenes egresados de la escuela secundaria o técnicos.

¿Dónde buscar trabajo?

Recientemente hice un relevamiento para identificar los perfiles laborales más demandados en el área 4.0 en Argentina para el periodo 2023-2024 a partir de la información publicada en portales de empleo, sitios web de empresas y asociaciones, y estudios especializados. Mi interés era conocer cuáles son los rubros que contratarán más empleados en el 2024, cuáles son los puestos que se ofrecen, y cuáles las habilidades y competencias que requieren. Las conclusiones a las que llegué, a priori, es que en el área Tecnología y Economía del Conocimiento está el corazón palpitante de la revolución del empleo; los expertos en software, análisis de datos e inteligencia artificial generativa son los héroes de nuestro tiempo. Si usted es un apasionado de las letras y los números, este es su momento. Otra área son las Fintech; las finanzas se han vuelto digitales. Desde aplicaciones de pago hasta inversiones en criptomonedas, los profesionales en finanzas y marketing digital están en la cresta de la ola.

En cuanto a Energía y Oil & Gas, a pesar de la incertidumbre, el petróleo y el gas siguen siendo fuentes de empleo. La Minería está demandando muchos puestos, más en Salta en particular. El agro y la ganadería, también. Un caso interesante para analizar es el Comercio Electrónico; el comercio en línea es el nuevo rey. Las habilidades en marketing digital y logística son la moneda de cambio. ¿Quién necesita una tienda física cuando tenemos el mundo al alcance de un clic?

Habilidades del futuro

Estos puestos necesitan herramientas especiales; me refiero a las competencias y habilidades específicas para poder postularse. El lector seguramente se preguntará cuáles son y, en mi rol de guía en este viaje, al cual me postulé al principio de esta columna, y de acuerdo con los descubrimientos de mi reciente investigación puedo destacar las principales, entre ellas, tener Dominio Digital; manejar herramientas como Power BI, CRMs y ERPs son las espadas y escudos y la inteligencia artificial es nuestro aliado secreto. También la Comunicación Efectiva; los Asesores Comerciales deben hablar el lenguaje de los clientes en donde la empatía, el pensamiento crítico y la atención al detalle son las pociones mágicas. La Adaptabilidad ya que el trabajo remoto y los horarios internacionales son los desafíos; la flexibilidad es nuestra armadura. Asimismo, el Liderazgo Digital ya que, en un mundo virtual, liderar equipos es como dirigir una orquesta invisible en donde la creatividad y la resiliencia son las partituras. Los puestos necesitan personas con Creatividad y Resolución de Problemas ya que la automatización y la inteligencia artificial están transformando la forma en que trabajamos; la creatividad y la capacidad para resolver problemas siguen siendo habilidades humanas insustituibles. Los profesionales deben ser capaces de pensar de manera innovadora, encontrar soluciones no convencionales y adaptarse a situaciones cambiantes. En este contexto de cambios permanentes el Aprendizaje Continuo es fundamental en un mundo donde la tecnología evoluciona rápidamente. Las personas deben estar dispuestos a adquirir nuevas habilidades, aprender sobre las últimas tendencias y mantenerse actualizados. Aprender idiomas, principalmente inglés. La curiosidad y la apertura a la formación continua son fundamentales.

Tener éxito en la Era 4.0

El futuro laboral se extiende ante nosotros como un vasto lienzo en blanco, listo para ser impregnado con las pinceladas de nuestras habilidades y competencias. En este mundo en constante transformación, las oportunidades laborales se presentan como destellos de luz, esperando ser exploradas y aprovechadas. En la era digital, las posibilidades del trabajo remoto y las habilidades y competencias técnicas son fundamentales. La capacidad de navegar por el ciberespacio, comprender algoritmos, programar y analizar datos se ha convertido en una necesidad imperante. Sin embargo, no debemos perder de vista otros aspectos igualmente cruciales. La empatía, por ejemplo, es un tesoro invaluable en cualquier entorno laboral. La capacidad de ponernos en los zapatos de los demás, comprender sus necesidades y preocupaciones, y actuar con sensibilidad y compasión es lo que nos hace humanos. En un mundo cada vez más automatizado, la empatía sigue siendo un diferenciador poderoso. La creatividad también desempeña un papel crucial. Las soluciones innovadoras a los problemas cotidianos, las ideas frescas que rompen con la monotonía y la capacidad de pensar fuera de la caja son esenciales para el progreso. La creatividad no solo se manifiesta en las artes, sino también en la resolución de problemas prácticos y estratégicos. Y, por supuesto, la resolución de problemas sigue siendo una habilidad fundamental. La capacidad de enfrentar obstáculos, analizar situaciones complejas y encontrar soluciones efectivas es lo que impulsa el avance en cualquier campo. La era 4.0 nos desafía con problemas nuevos y antiguos, y nuestra disposición para abordarlos determinará nuestro éxito.

Así que, estimados lectores, les insto a abrazar este lienzo en blanco con valentía y determinación. Aprendamos, adaptemos y crezcamos. Las oportunidades están ahí, esperando a ser pintadas con nuestras habilidades y pasiones. ¡Adelante hacia la era 4.0!

* Economista -MBA ( UCASAL)- c/Phd Doctorado en Educación (Atlantic International University-EE.UU.). Profesora en Ciencias Económicas (UNSA).