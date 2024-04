Un jubilado de Metán sufrió el robo de sus medicamentos

Un jubilado de 73 años, que cobra la mínima y logró superar un cáncer, está viviendo una verdadera odisea porque robaron la identidad para sacar medicamentos gratuitos a través de PAMI en farmacias de Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. Se trata de Amber Orlando López, un conocido vecino de Metán que fue director de Tránsito.

"El día 3 de este mes me presenté en una farmacia de Metán a retirar los medicamentos que mensualmente me corresponden como afiliado del PAMI. Para mi sorpresa figuraban que fueron retirados, con presentación de receta electrónica. Tengo el detalle de los remedios sacados a mi nombre en distintas provincias y donde figuran los nombres de los profesionales que firmaron las recetas", dijo López en el formulario de la denuncia que radicó en el PAMI de esa localidad del sur de Salta.

"He superado un cáncer luego de una operación, necesito mi medicamento oncológico, de la presión y otro más que tengo recetados. Solamente me quedan para lo que resta del mes y con esta situación no me dijeron si me los van a otorgar. Tampoco me dieron una respuesta concreta de cómo van a solucionar esto en el PAMI", dijo el jubilado a El Tribuno.

En los listados que le dio el PAMI figuran muchos medicamentos que él jamás solicitó, de farmacias en Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, desde donde los retiraron a nombre de Amber López con recetas hechas con su número de afiliado.

"En el PAMI de Metán me atendieron muy bien y me dieron los listados donde está a la vista que es una red que se dedica a cometer estafas y a robar la identidad de las personas. Estos remedios figuran como retirados a mi nombre en esas tres provincias. Estoy muy preocupado, por eso hice también una denuncia policial", dijo el vecino metanense.

"Lo que me llama la atención es que le dije al personal del PAMI que por favor no se repita esta situación, que no retire nadie medicamentos a mi nombre, me dijeron que eso escapa de sus posibilidades para poder frenarlo y que habría que verlo desde Buenos Aires", lamentó, Amber López.

Red de estafadores

El jubilado dijo que se siente desprotegido porque el PAMI de Metán le tiene que dar una respuesta y una solución concreta, porque está a la vista que se están cometiendo delitos. "Ahora no sé cuánto tiempo podría estar sin recibir la medicación, que solamente tengo para este mes", remarcó.

Indicó que para retirar medicamentos tienen que presentar la credencial correspondiente del afiliado del PAMI. "Entonces me preguntó cómo lo hicieron, por qué los médicos hicieron esas recetas y después esos medicamentos fueron retirados de distintas farmacias en diferentes provincias. No hay dudas de que acá estamos frente a una red de estafadores", dijo Amber López.

El jubilado dijo que tiene que haber sanciones "y el PAMI y la Justicia deben frenar este robo que nos están haciendo a los jubilados y a la entidad misma".

En un listado figuran los remedios

En los listados figuran medicamentos retirados desde octubre del año pasado a nombre de Amber López y hasta algunas recetas que fueron dadas de baja por vencimiento. Hay otros remedios rechazados y muchos autorizados que el jubilado jamás había solicitado. "En los listados figura el nombre de las farmacias y de remedios, como Optamox Dúo, Cefalexina, Refrianex y Actrón 600, entre otros, que yo jamás he solicitado y que han sido recetados, autorizados y entregados por farmacias a mi nombre y con mi afiliación del PAMI".