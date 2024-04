Un gato ocasionó el incendio de una vivienda en el Barrio 17 de Octubre

Anoche un gato fue el protagonista principal de un incendio en una vivienda en el Barrio 17 de Octubre. El felino se puso a jugar con una vela que en el momento se encontraba prendida, la tocó con una de sus patas, esto hizo que al caer la llama toque un objeto inflamable y, a partir de ahí, se desató la furia del fuego en cuestión de segundos. La casa se encontraba sin servicio eléctrico a raíz que en la última tormenta fuerte en Salta, un rayo ocasionó una descarga importante que dejó sin luz a la estructura edilicia.

La hermana de la dueña al no poder contar con luz, encendió una vela, como no se encontraba nadie en el hogar, salió a hacer una compra a un almacén de la zona. Cuando volvió se dio cuenta que desde la casa salía una cantidad de humo importante, cuando quiso ingresar no pudo hacerlo por las llamas. En forma inmediata los vecinos llamaron al Sistema de Emergencia 911 y estos a los Bomberos Voluntarios de la Policía de Salta que llegaron hasta el lugar. En cuestión de minutos el foco ígneo fue extinguido por la dotación, según relató Ruth la dueña de la vivienda incendiada.

La casa al momento del incendio se encontraba sin ningún habitante. Las pérdidas fueron importantes ya que el fuego consumió casi la totalidad del comedor y parte de la cocina.